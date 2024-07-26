За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, у країни-агресорки Росії виникли проблеми із мобілізацією охочих взяти участь у злочинній війні проти України.

Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України

За словами Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.

Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі, в техніці, у силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні, суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові й нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоби залучати нове гарматне м'ясо, але, ця машина починає давати збій, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Мобілізація в Росії

Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казавав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору живої сили. І це, так чи інакше, буде мати вплив на ситуацію на фронті, - пояснює представник розвідки. Поширити

За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.

Власне, це ті цифри, які й раніше називалися. І це плани ворога. Слід зауважити, що мова йде про усе угрупування. Тобто, це не тільки бойова складова. Це власне сили і забезпечення, це ті сили, які на окупованих територіях відповідають за так званий "порядок", а по суті - за репресії. Бо це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатися. Значна частина зорієнтована на поповнення тих втрат, які завдають українські Сили безпеки і оборони, нищачи ворога, - наголосив Юсов. Поширити

Що відомо про проблеми російських окупантів із технікою та озброєнням

Він також зазначив, що російські окупанти відчувають значні проблеми із кількістю сучасної техніки та озброєнь.

Все ж таки, мова йде про забезпечення сучасними засобами. Тобто, сучасна зброя, сучасна техніка. В основному, ворог зорієнтований на розконсервації і модернізації старого радянського озброєння, - підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки, зокрема, через санкції.

Зокрема, у ворога досі залишаються значні проблеми з наявністю сучасних електронних систем, оптики, систем зв'язку тощо.