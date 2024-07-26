За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, у країни-агресорки Росії виникли проблеми із мобілізацією охочих взяти участь у злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Проблеми мобілізації в Росії: відсутність охочих брати участь у війні проти України.
- Російська армія відчуває проблеми із поповненням живої сили та техніки в зоні конфлікту.
- Заплановане збільшення контингенту окупаційної армії РФ з 520 тисяч до 620 тисяч осіб.
- Окупанти стикаються з проблемами сучасної техніки та озброєнь у зоні конфлікту.
- Російська армія зосереджується на модернізації радянського озброєння через проблеми виробництва нової техніки.
Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України
За словами Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.
Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казавав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.
За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.
Що відомо про проблеми російських окупантів із технікою та озброєнням
Він також зазначив, що російські окупанти відчувають значні проблеми із кількістю сучасної техніки та озброєнь.
За його словами, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки, зокрема, через санкції.
Зокрема, у ворога досі залишаються значні проблеми з наявністю сучасних електронних систем, оптики, систем зв'язку тощо.
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