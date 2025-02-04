Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины может быть приостановлена в случае победы оппозиционной партии экс-премьер-министра Андрея Бабиша ANO на парламентских выборах в октябре этого года.

Что известно об угрозе прекращения закупки Чехией снарядов для Украины

Отмечается, что оппозиционная партия ANO Андрея Бабиша лидирует по результатам общественного опроса и уже отметилась обещаниями остановить процесс закупки снарядов для Украины, выразив сомнения, что качества этих боеприпасов и цены на них.

Заместитель лидера ANO Карел Гавличек отметил, что нынешнюю инициативу необходимо остановить.

У нас есть информация от военного сектора, что качество не идеально и что это просто очень дорого, — отмечает Гавличек. Поделиться

Боеприпасы для Украины

По информации журналистов издания со ссылкой на заявления украинских военных, поставки от Чехии помогли сократить дефицит боеприпасов при наступлении преступной армии РФ в 2024 году.

И хотя было сообщение, что небольшая часть снарядов была низкого качества и не могла быть использована, но Киев в целом был доволен поставками.

Что известно о намерениях ANO Бабиша сблизиться с Кремлем

Нынешние чешские власти уже предупредили, что в случае победы на октябрьских парламентских выборах партия Бабиша может взять курс на укрепление отношений с Кремлем и лояльными кремлевскому диктатору Владимиру Путину европейскими лидерами премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой словацкого правительства Робертом Фицом.

Партия Бабиша ANO изначально была связана с европейскими либералами, но в прошлом году присоединилась к крайне правой группе Орбана в Ассамблее ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус подчеркнул, что угроза оппозиции остановить инициативу по боеприпасам похожа на то, как врач "перекрывает пациенту кислород, потому что в атмосфере и так достаточно воздуха".