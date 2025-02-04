Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины может быть приостановлена в случае победы оппозиционной партии экс-премьер-министра Андрея Бабиша ANO на парламентских выборах в октябре этого года.
Главные тезисы
- Оппозиционная партия АНО в Чехии может остановить закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, что приведет к ухудшению обороноспособности страны.
- Закупка снарядов от Чехии помогла сократить дефицит боеприпасов в украинской армии в прошлом, и прекращение поставок может усугубить ситуацию.
- Победа партии Бабиша может привести к сближению с Кремлем, что повлияет на политику отношений с Украиной и другими европейскими странами.
Что известно об угрозе прекращения закупки Чехией снарядов для Украины
Отмечается, что оппозиционная партия ANO Андрея Бабиша лидирует по результатам общественного опроса и уже отметилась обещаниями остановить процесс закупки снарядов для Украины, выразив сомнения, что качества этих боеприпасов и цены на них.
Заместитель лидера ANO Карел Гавличек отметил, что нынешнюю инициативу необходимо остановить.
По информации журналистов издания со ссылкой на заявления украинских военных, поставки от Чехии помогли сократить дефицит боеприпасов при наступлении преступной армии РФ в 2024 году.
И хотя было сообщение, что небольшая часть снарядов была низкого качества и не могла быть использована, но Киев в целом был доволен поставками.
Что известно о намерениях ANO Бабиша сблизиться с Кремлем
Нынешние чешские власти уже предупредили, что в случае победы на октябрьских парламентских выборах партия Бабиша может взять курс на укрепление отношений с Кремлем и лояльными кремлевскому диктатору Владимиру Путину европейскими лидерами премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой словацкого правительства Робертом Фицом.
Партия Бабиша ANO изначально была связана с европейскими либералами, но в прошлом году присоединилась к крайне правой группе Орбана в Ассамблее ЕС.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус подчеркнул, что угроза оппозиции остановить инициативу по боеприпасам похожа на то, как врач "перекрывает пациенту кислород, потому что в атмосфере и так достаточно воздуха".
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