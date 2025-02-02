Чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України може бути припинена у разі перемоги опозиційної партії екс-прем'єр міністра Андрея Бабіша ANO на парламентських виборах у жовтні цього року.

Що відомо про загрозу припинення закупівлі Чехією снарядів для України

Зазначається, що наразі опозиційна партія ANO Андрея Бабіша лідує за результатами громадського опитування і вже відзначилась обіцянками зупинити процес закупівлі снарядів для України, висловивши сумніви, що якості цих боєприпасів та ціни на них.

Заступник лідера ANO Карел Гавлічек зазначив, що нинішню ініціативу необхідно зупинити.

У нас є інформація від військового сектору, що якість не ідеальна і що це просто надзвичайно дорого, — наголошує Гавлічек. Поширити

Боєприпаси для України

За інформацією журналістів видання із посиланням на заяви українських військових, поставки від Чехії допомогли скоротити дефіцит боєприпасів під час наступу злочинної армії РФ у 2024 році.

І хоча були повідомлення, що невелика частина снарядів була низької якості і не могла бути використана, але Київ загалом був задоволений поставками.

Що відомо про наміри ANO Бабіша зблизитись з Кремлем

Нинішня чеська влада вже попередила, що у разі перемоги на жовтневих парламентських виборах партія Бабіша може взяти курс на зміцнення відносин з Кремлем та лояльними до кремлівського диктатора Володимира Путіна європейськими лідерами прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником словацького уряду Робертом Фіцо.

Партія Бабіша ANO спочатку була пов'язана з європейськими лібералами, але минулого року приєдналася до вкрай правої групи Орбана в Асамблеї ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус наголосив, що погроза опозиції зупинити ініціативу щодо боєприпасів схожа на те, як лікар "перекриває пацієнтові кисень, бо в атмосфері і так достатньо повітря".