Чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України може бути припинена у разі перемоги опозиційної партії екс-прем'єр міністра Андрея Бабіша ANO на парламентських виборах у жовтні цього року.
Головні тези:
- Опозиційна партія ANO в Чехії може припинити закупівлю артилерійських боєприпасів для України у разі перемоги на парламентських виборах.
- Поставки снарядів від Чехії допомогли скоротити дефіцит боєприпасів в українській армії
- Партія Бабіша може зблизитись з Кремлем у разі перемоги, загрожуючи змінити політику відносин з Україною.
- Зупинення закупівлі снарядів може призвести до погіршення ситуації для України та подальшого загострення конфлікту.
Що відомо про загрозу припинення закупівлі Чехією снарядів для України
Зазначається, що наразі опозиційна партія ANO Андрея Бабіша лідує за результатами громадського опитування і вже відзначилась обіцянками зупинити процес закупівлі снарядів для України, висловивши сумніви, що якості цих боєприпасів та ціни на них.
Заступник лідера ANO Карел Гавлічек зазначив, що нинішню ініціативу необхідно зупинити.
За інформацією журналістів видання із посиланням на заяви українських військових, поставки від Чехії допомогли скоротити дефіцит боєприпасів під час наступу злочинної армії РФ у 2024 році.
І хоча були повідомлення, що невелика частина снарядів була низької якості і не могла бути використана, але Київ загалом був задоволений поставками.
Що відомо про наміри ANO Бабіша зблизитись з Кремлем
Нинішня чеська влада вже попередила, що у разі перемоги на жовтневих парламентських виборах партія Бабіша може взяти курс на зміцнення відносин з Кремлем та лояльними до кремлівського диктатора Володимира Путіна європейськими лідерами прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником словацького уряду Робертом Фіцо.
Партія Бабіша ANO спочатку була пов'язана з європейськими лібералами, але минулого року приєдналася до вкрай правої групи Орбана в Асамблеї ЄС.
Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус наголосив, що погроза опозиції зупинити ініціативу щодо боєприпасів схожа на те, як лікар "перекриває пацієнтові кисень, бо в атмосфері і так достатньо повітря".
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