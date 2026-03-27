Закупленное для Украины оружие США может быть использовано на Ближнем Востоке — Рубио

США еще не перенаправляли оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, но могут сделать это, сказал государственный секретарь США Марко Рубио 27 марта во французском аэропорту Ле-Бурже.

  • США могут перенаправить закупленное для Украины оружие на Ближний Восток, заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что это не перенаправление, а продажи оружия.
  • Пентагон уделяет приоритет использованию поставок оружия на Ближнем Востоке, что может привести к задержке или приостановке поставок на Украину в ближайшие месяцы.

Этого еще не вышло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно.

Он уточнил, что подобные поставки оружия было бы неправильно называть "перенаправлением".

Это не перенаправленное оружие, это наше оружие. Это продажи, военные поставки для PURL, оплаченные НАТО. И вопрос в какой-то момент заключается в том, что если у нас возникнет необходимость — позвольте мне выразиться четко — если у Соединенных Штатов возникнет военная необходимость, будь то пополнение наших запасов или выполнение какой-либо миссии в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, когда речь идет о нашем оружии. Я думаю, это справедливо для любой страны мира, если только эта страна не хочет выжить. Поэтому мне нечего объявлять, я не могу сказать, что это происходит прямо сейчас, но это может произойти.

От чиновников в администрации президента США союзникам поступали предупреждения о том, что американские поставки оружия на Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы. По данным журналистов, Пентагон отдает приоритет их использованию на Ближнем Востоке.

