Закупленное для Украины оружие США может быть использовано на Ближнем Востоке — Рубио

США еще не перенаправляли оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, но могут сделать это, сказал государственный секретарь США Марко Рубио 27 марта во французском аэропорту Ле-Бурже.
Главные тезисы
- США могут перенаправить закупленное для Украины оружие на Ближний Восток, заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что это не перенаправление, а продажи оружия.
- Пентагон уделяет приоритет использованию поставок оружия на Ближнем Востоке, что может привести к задержке или приостановке поставок на Украину в ближайшие месяцы.
Рубио не исключил перенаправление оружия для Украины на Ближний Восток
Этого еще не вышло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно.
Он уточнил, что подобные поставки оружия было бы неправильно называть "перенаправлением".
От чиновников в администрации президента США союзникам поступали предупреждения о том, что американские поставки оружия на Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы. По данным журналистов, Пентагон отдает приоритет их использованию на Ближнем Востоке.
Больше по теме
