Закуплена для України зброя США може бути використана на Близькому Сході — Рубіо
Джерело:  CNN

США ще не перенаправляли зброю, призначену для України, на Близький Схід, але можуть це зробити, сказав державний секретар США Марко Рубіо 27 березня у французькому аеропорту Ле-Бурже.

Головні тези:

  • Марко Рубіо не виключає можливості перенаправлення зброї, купленої для України, на Близький Схід.
  • Американська сторона акцентує на військових поставках для PURL та відзначає, що це не перенаправлення, а продажі зброї.

Рубіо не виключив перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо.

Він уточнив, що подібні поставки зброї було б неправильно називати "перенаправленням".

Це не перенаправлена зброя, це наша зброя. Це продажі, військові поставки для PURL, оплачені НАТО. І питання в якийсь момент полягає в тому, що якщо у нас виникне необхідність — дозвольте мені висловитися чітко — якщо у Сполучених Штатів виникне військова необхідність, будь-то поповнення наших запасів або виконання будь-якої місії в національних інтересах США, ми завжди будемо на першому місці, коли йдеться про нашу зброю. Я думаю, це справедливо для будь-якої країни у світі, якщо тільки ця країна не хоче вижити. Тож мені нема чого оголошувати, я не можу сказати, що це відбувається прямо зараз, але це може статися.

Марко Рубіо

Держсекретар США

Від чиновників в адміністрації президента США союзникам надходили попередження про те, що американські поставки зброї в Україну можуть бути припинені в найближчі місяці. За даними журналістів, Пентагон віддає пріоритет їх використанню на Близькому Сході.

Більше по темі

Рубіо VS Венс. Трамп уже обирає наступника
Рубіо має більше шансів стати новим президентом США
Рубіо посварився із західними дипломатами через Україну та Іран
Рубіо лютує, що прохання Трампа залишаються без відповіді
Рубіо заперечив заяву Зеленського щодо гарантій безпеки США в обмін на Донбас
