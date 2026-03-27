Закуплена для України зброя США може бути використана на Близькому Сході — Рубіо

США ще не перенаправляли зброю, призначену для України, на Близький Схід, але можуть це зробити, сказав державний секретар США Марко Рубіо 27 березня у французькому аеропорту Ле-Бурже.
Головні тези:
- Марко Рубіо не виключає можливості перенаправлення зброї, купленої для України, на Близький Схід.
- Американська сторона акцентує на військових поставках для PURL та відзначає, що це не перенаправлення, а продажі зброї.
Рубіо не виключив перенаправлення зброї для України на Близький Схід
Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо.
Він уточнив, що подібні поставки зброї було б неправильно називати "перенаправленням".
Від чиновників в адміністрації президента США союзникам надходили попередження про те, що американські поставки зброї в Україну можуть бути припинені в найближчі місяці. За даними журналістів, Пентагон віддає пріоритет їх використанню на Близькому Сході.
