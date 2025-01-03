Заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Что известно о новом приказе Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский приказал произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, а также около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов в течение 2025 года.
Главные тезисы
- Украина планирует произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и около 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов к 2025 году.
- Бюджет на оборону и безопасность страны составляет 2,23 трлн гривен, с целью привлечения миллиарда долларов на закупки оружия.
- Программа "Оружие победы" предусматривает долгосрочные контракты и расширение производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса до 30 млрд долларов.
- Украина развивает "датскую модель" закупки оружия, привлекая миллиард долларов на партнерских условиях.
- Внимание также уделяется развитию системы укрытий по финской модели для обеспечения безопасности и защиты населения в различных ситуациях.
Украина готовится к продолжению своей обороны
С заявлением на этот счет выступил глава украинского правительства Денис Шмигаль во время заседания Кабмина.
По его словам, в целом на оборону и безопасность страны заложили 2 трлн 230 млрд гривен.
Он также официально подтвердил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса намерены нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов.
Кроме того, указано, что в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долгосрочные контракты с производителями на 3-5 лет.
Денис Шмигаль обратил внимание на то, что особое внимание будет уделено компоненту дальнобойности и ракетной программе.
Украина привлечет миллиард долларов на "датскую модель" закупки оружия
Глава правительства также сообщил, что наша страна будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии.
Он также добавил, что на эту программу на 2025 год ожидается привлечь более миллиарда долларов.
Как отметил Денис Шмигаль, в Украине намерены произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и примерно 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов.
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