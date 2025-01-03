Заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Что известно о новом приказе Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский приказал произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, а также около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов в течение 2025 года.

Украина готовится к продолжению своей обороны

С заявлением на этот счет выступил глава украинского правительства Денис Шмигаль во время заседания Кабмина.

По его словам, в целом на оборону и безопасность страны заложили 2 трлн 230 млрд гривен.

Каждая гривна налогоплательщиков из госбюджета будет снова направляться на эти нужды. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен. Денис Шмигаль Глава Кабмина Украины

Он также официально подтвердил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса намерены нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов.

Кроме того, указано, что в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долгосрочные контракты с производителями на 3-5 лет.

Денис Шмигаль обратил внимание на то, что особое внимание будет уделено компоненту дальнобойности и ракетной программе.

Украина привлечет миллиард долларов на "датскую модель" закупки оружия

Глава правительства также сообщил, что наша страна будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии.

Он также добавил, что на эту программу на 2025 год ожидается привлечь более миллиарда долларов.

В сфере безопасности также особое внимание уделим развитию системы укрытий по финской модели. Это государственно-частное партнерство, предполагающее обширную сеть надежных укрытий. В мирное время эти укрытия будут иметь разное целевое предназначение. Поделиться

Как отметил Денис Шмигаль, в Украине намерены произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и примерно 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов.