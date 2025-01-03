Заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Що відомо про новий наказ Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський наказав виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів протягом 2025 року.

Україна готується до продовження своєї оборони

З заявою з цього приводу виступив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За його словами, загалом на оборону і безпеку країни цьогоріч заклали 2 трлн 230 млрд гривень.

Кожна гривня платників податків з держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень. Денис Шмигаль Глава Кабміну України

Він також офіційно підтвердив, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу мають намір наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів.

Окрім того, наголошується, що у межах проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

Денис Шмигаль звернув увагу на те, що особливу увагу приділять компоненту далекобійності та ракетній програмі.

Україна залучить мільярд доларів на "данську модель" закупівлі зброї

Глава уряду також повідомив, що наша країна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії.

Він також додав, що на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, що передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення. Поширити

Як зазначив Денис Шмигаль, в Україні мають намір виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і приблизно 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів.