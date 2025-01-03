Заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Що відомо про новий наказ Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський наказав виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів протягом 2025 року.
Головні тези:
- Украина закладывает 2 трлн 230 млрд. гривен на оборону и безопасность страны.
- Правительство планирует привлечь более миллиарда долларов на "датскую модель" закупки оружия для украинской армии.
Україна готується до продовження своєї оборони
З заявою з цього приводу виступив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
За його словами, загалом на оборону і безпеку країни цьогоріч заклали 2 трлн 230 млрд гривень.
Він також офіційно підтвердив, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу мають намір наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів.
Окрім того, наголошується, що у межах проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.
Денис Шмигаль звернув увагу на те, що особливу увагу приділять компоненту далекобійності та ракетній програмі.
Україна залучить мільярд доларів на "данську модель" закупівлі зброї
Глава уряду також повідомив, що наша країна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії.
Він також додав, що на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.
Як зазначив Денис Шмигаль, в Україні мають намір виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і приблизно 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-