Заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Що відомо про новий наказ Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Що відомо про новий наказ Зеленського

Денис Шмигаль
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський наказав виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів протягом 2025 року.

Головні тези:

  • Украина закладывает 2 трлн 230 млрд. гривен на оборону и безопасность страны.
  • Правительство планирует привлечь более миллиарда долларов на "датскую модель" закупки оружия для украинской армии.

Україна готується до продовження своєї оборони

З заявою з цього приводу виступив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За його словами, загалом на оборону і безпеку країни цьогоріч заклали 2 трлн 230 млрд гривень.

Кожна гривня платників податків з держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава Кабміну України

Він також офіційно підтвердив, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу мають намір наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів.

Окрім того, наголошується, що у межах проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

Денис Шмигаль звернув увагу на те, що особливу увагу приділять компоненту далекобійності та ракетній програмі.

Україна залучить мільярд доларів на "данську модель" закупівлі зброї

Глава уряду також повідомив, що наша країна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії.

Він також додав, що на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, що передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення.

Як зазначив Денис Шмигаль, в Україні мають намір виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і приблизно 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хто може пришвидшити вступ України в НАТО — пояснення Зеленського
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кризи немає. Як Фіцо провалив новий план Путіна проти України
Фіцо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські ДРГ заходять на північне прикордоння України за підтримки дронів та артилерії
ДРГ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?