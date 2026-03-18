Залужный объявил о подписании исторического соглашения с Британией

18 марта посол Украины в Великобритании Валерий Залужный официально подтвердил, что подписал Меморандум о сотрудничестве в космической сфере с Великобританией.
Главные тезисы
- С британской стороны соглашение подписал исполнительный директор Космического агентства этой страны Пол Бейт.
- Запланированы конкретные проекты между космическими агентствами стран.
Украина и Великобритания будут сотрудничать в космической сфере
Валерий Залужный обращает внимание на то, что фактически речь идет о первом межведомственном соглашении между институциями, координирующими космические отрасли в Украине и Британии.
По словам украинского дипломата, этот документ создает колоссальные возможности для гражданского и коммерческого космического сотрудничества.
Кроме того, он поддерживает амбиции, изложенные в 100-летнем соглашении о партнерстве между двумя странами.
Он также добавил, что документ поддерживает инновации, открывает коммерческие возможности и позволяет использовать космические технологии для обеспечения интересов наших граждан.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-