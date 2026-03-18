Залужный объявил о подписании исторического соглашения с Британией

18 марта посол Украины в Великобритании Валерий Залужный официально подтвердил, что подписал Меморандум о сотрудничестве в космической сфере с Великобританией.

Украина и Великобритания будут сотрудничать в космической сфере

Это исторический документ между нашими странами, открывающий новый раздел кооперации между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины. Валерий Залужный Посол Украины в Великобритании

Валерий Залужный обращает внимание на то, что фактически речь идет о первом межведомственном соглашении между институциями, координирующими космические отрасли в Украине и Британии.

По словам украинского дипломата, этот документ создает колоссальные возможности для гражданского и коммерческого космического сотрудничества.

Кроме того, он поддерживает амбиции, изложенные в 100-летнем соглашении о партнерстве между двумя странами.

В Меморандуме говорится об обмене информацией и опытом, поддержке гражданской и коммерческой деятельности в космосе, а также о конкретных проектах между нашими космическими агентствами, — отметил Валерий Залужный.

Он также добавил, что документ поддерживает инновации, открывает коммерческие возможности и позволяет использовать космические технологии для обеспечения интересов наших граждан.