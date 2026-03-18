Залужный объявил о подписании исторического соглашения с Британией
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Великобритания будут сотрудничать в космической сфере
Читати українською

18 марта посол Украины в Великобритании Валерий Залужный официально подтвердил, что подписал Меморандум о сотрудничестве в космической сфере с Великобританией.

Главные тезисы

  • С британской стороны соглашение подписал исполнительный директор Космического агентства этой страны Пол Бейт.
  • Запланированы конкретные проекты между космическими агентствами стран.

Это исторический документ между нашими странами, открывающий новый раздел кооперации между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины.

Посол Украины в Великобритании

Валерий Залужный обращает внимание на то, что фактически речь идет о первом межведомственном соглашении между институциями, координирующими космические отрасли в Украине и Британии.

По словам украинского дипломата, этот документ создает колоссальные возможности для гражданского и коммерческого космического сотрудничества.

Кроме того, он поддерживает амбиции, изложенные в 100-летнем соглашении о партнерстве между двумя странами.

В Меморандуме говорится об обмене информацией и опытом, поддержке гражданской и коммерческой деятельности в космосе, а также о конкретных проектах между нашими космическими агентствами, — отметил Валерий Залужный.

Он также добавил, что документ поддерживает инновации, открывает коммерческие возможности и позволяет использовать космические технологии для обеспечения интересов наших граждан.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?