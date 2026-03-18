Залужний оголосив про підписання історичної угоди з Британією

18 березня посол України у Великій Британії Валерій Залужний офіційно підтвердив, що підписав Меморандум про співпрацю у космічній сфері з Великою Британією.

Україна та Британія будуть співпрацювати у космічній сфері

Це історичний документ між нашими країнами, який відкриває новий розділ кооперації між Космічним агентством Великої Британії та Державним космічним агентством України. Валерій Залужний Посол України у Великій Британії

Валерій Залужний звертає увагу на те, що фактично йдеться про першу міжвідомчу угоду між інституціями, які координують космічні галузі в Україні та Британії.

За словами українського дипломата, цей документ створює колосальні можливості для цивільної та комерційної космічної співпраці.

Окрім того, він підтримує амбіції, викладені в 100-річній угоді про партнерство між двома країнами

В Меморандумі йдеться про обмін інформацією та досвідом, підтримку цивільної та комерційної діяльності у космосі, а також про конкретні проекти між нашими космічними агентствами, — наголосив Валерій Залужний.

Він також додав, що цей документ підтримує інновації, відкриває комерційні можливості та дозволяє використовувати космічні технології для забезпечення інтересів наших громадян.