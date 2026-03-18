Залужний оголосив про підписання історичної угоди з Британією

18 березня посол України у Великій Британії Валерій Залужний офіційно підтвердив, що підписав Меморандум про співпрацю у космічній сфері з Великою Британією.
Головні тези:
- З британської сторони угоду підписав виконавчий директор Космічного агентства цієї країни Пол Бейт.
- Уже заплановані конкретні проєкти між космічними агентствами країн.
Україна та Британія будуть співпрацювати у космічній сфері
Валерій Залужний звертає увагу на те, що фактично йдеться про першу міжвідомчу угоду між інституціями, які координують космічні галузі в Україні та Британії.
За словами українського дипломата, цей документ створює колосальні можливості для цивільної та комерційної космічної співпраці.
Окрім того, він підтримує амбіції, викладені в 100-річній угоді про партнерство між двома країнами
Він також додав, що цей документ підтримує інновації, відкриває комерційні можливості та дозволяє використовувати космічні технології для забезпечення інтересів наших громадян.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-