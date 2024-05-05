По словам западных аналитиков, преступная армия РФ могла бы добиться больших успехов в войне против Украины в случае соблюдения собственной военной доктрины.

Армия РФ не следует собственной военной доктрине в войне против Украины

По словам эксперта по армии РФ в центре RAND Corporation Скотта Бостона, официальные пособия оккупационной армии РФ по тактике ведения боевых действий содержат вполне разумные и надежные пункты.

Многие базовые элементы этой доктрины достаточно надежны, чтобы они могли стать основой для успешных операций. Но вы должны следовать им, — объясняет Бостон. Поделиться

В частности, российская военная доктрина предусматривает, что при проведении штурмовых действий подразделения должны вести наступление несколькими эшелонами пехотных частей, танков и бронетехники, сотрудничая с разведкой, защитой с флангов, при поддержке инженерных подразделений, артиллерии и ПВО.

Даже предусмотрена ширина полосы фронта для проведения пришествия.

Однако при попытке оккупационной армии РФ молниеносно захватить Киев в начале преступного вторжения колонны техники преступной армии РФ просто двигались по перегруженным узким дорогам.

Их в большом количестве уничтожала украинская артиллерия, блокпосты и засады украинских военных.

Однако даже сейчас оккупационная армия РФ продолжает игнорировать собственные пособия по ведению боевых действий.

Так, вместо проведения быстрого и хорошо скоординированного маневра российские оккупанты обвиняют позиции украинских военных в огромном количестве артиллерийских снарядов и тяжелых авиабомб.

Все это сочетается с проведением многочисленных "мясных штурмов".

По словам Скотта Бостона, обоснованные военной доктриной атаки также могут потерпеть неудачу.

Однако по его мнению, российские оккупанты терпят неудачи именно из-за игнорирования указаний по собственным учебникам по ведению войны.

Как аналитик оценивает стратегию войны РФ против Украины

При этом аналитик подчеркивает, что ошибочна самая общая стратегия вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

В частности, преступная армия РФ не ожидала такого безумного сопротивления со стороны украинцев.

Поэтому у подразделений оккупационной армии РФ перед вторжением не было четкого плана действий.

Российским оккупантам не поставили никаких задач, кроме захвата тех или иных населенных пунктов.

Аналитик отмечает, что накануне вторжения армии США в Ирак американские военные также не ожидали сильного сопротивления со стороны иракской армии.

Однако военные армии США имели четкий план по вторжению в страну и предусматривал вариант с ожесточенным сопротивлением иракцев.

Эксперт подчеркнул, что военные доктрины, а также подготовка не будут оказывать значительного влияния в случае, если военным ставят неправильные задачи и заставляют выполнять их не теми инструментами.

Вместе с тем Бостон признает, что некоторые вещи россияне поступили правильно. В частности, это касается тактики противодействия украинскому контрнаступлению летом 2023 года, когда россияне прикрывались плотными минными полями.