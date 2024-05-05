За словами західних аналітиків, злочинна армія РФ могла б домогтись більших успіхів у війні проти України у разі дотримання власної військової доктрини.

Армія РФ не слідує власній військовій доктрині у війні проти України

За словами експерта з армії РФ в центрі RAND Corporation Скотта Бостона, що офіційні посібники окупаційної армії РФ з тактики ведення бойових дій містять цілком розумні і надійні пункти.

Багато базових елементів цієї доктрини достатньо надійні, щоб вони могли стати основою для успішних операцій. Але ви повинні слідувати ним, — пояснює Бостон. Поширити

Зокрема, російська військова доктрина передбачає, що під час проведення штурмових дій підрозділи мають вести наступ кількома ешелонами піхотних частин, танків і бронетехніки, співпрацюючи із розвідкою, захистом з флангів, за підтримки інженерних підрозділів, артилерії та ППО.

Навіть передбачена ширина лінії фронту для проведення наступу.

Однак під час спроби окупаційної армії РФ блискавично захопити Київ на початку злочинного вторгнення колони техніки злочинної армії РФ просто рухались перезавантаженими вузькими дорогами.

Їх у великій кількості знищувала українська артилерія, блокпости та засідки українських військових.

Однак навіть зараз окупаційна армія РФ продовжує ігнорувати власні посібники щодо ведення бойових дій.

Так, замість проведення швидкого та добре скоординованого маневру російські окупанти закидають позиції українських військових величезною кількістю артилерійських снарядів та важких авіабомб.

Все це поєднується із проведенням численних так званих “м’ясних штурмів”.

За словами Скотта Бостона, обгрунтовані військовою доктриною атаки також можуть зазнати невдачі.

Однак на його думку, російські окупанти терплять невдачі саме через ігнорування вказівок з власних підручників щодо ведення війни.

Як аналітик оцінює стратегію війни РФ проти України

При цьому аналітик підкреслює, що помилковою є сама загальна стратегія вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Зокрема, злочинна армія РФ не очікувала такого шаленого опору з боку українців.

Через це в підрозділів окупаційної армії РФ перед вторгненням не було чіткого плану дій.

Російським окупантам не поставили ніяких задач окрім захоплення тих чи інших населених пунктів.

Аналітик зазначає, що напередодні вторгнення армїі США в Ірак американські військові також не очікували сильного опору з боку іракської армії.

Однак військові армії США мали чіткий план з вторгнення в країну і передбачав зокрема варіант із запеклим опором іракців.

Експерт наголосив, що військові доктрини, а також підготовка не будуть мати значного впливу у разі, якщо військовим ставлять неправильні задачі та змушують виконувати їх не тими інструментами.

Разом з тим Бостон визнає, що деякі речі росіяни зробили правильно. Зокрема це стосується тактики протидії українському контрнаступу влітку 2023 року, коли росіяни прикривалися щільними мінними полями.