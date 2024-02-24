Западные аналитики назвали ключевые уроки полномасштабной войны России против Украины

Второй год вторжения России в Украину принес десятки тысяч новых погибших, раненых, похищенных оккупантами и миллионы украинских беженцев. Военные эксперты подводят итоги и анализируют главные уроки этой войны.

Четыре урока полномасштабной российско-украинской войны

Голос Америки собрал мнения американских и европейских военных и политических аналитиков и свел к 4-м ключевым урокам.

УРОК № 1: Следует определиться с победой

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский озвучил десять пунктов формулы мира для Украины. Среди них, в частности,

восстановление территориальной целостности Украины,

гарантии безопасности,

освобождение пленных и депортированных.

Западные союзники поддержали формулу. Президент США часто использовал формулировки о войне — «Мы с Украиной столько, сколько нужно», и во время пресс-конференции с Зеленским в Вашингтоне в декабре использовал фразу «столько, сколько сможем».

Америка и союзники хоть и поддержали Украину, но не слишком убедительно. Западу пора определяться. Бен Годжес Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе и Африке

Неспособность лидеров на Западе четко определить стратегическую цель для Годжеса наибольшим недостатком

Одна из самых больших проблем для нас состоит в том, что ни мой президент, ни канцлер Германии на самом деле не сказали, что «мы хотим победы Украины». Неспособность лидеров на Западе четко определить стратегическую цель является для меня самым большим недостатком. Поделиться

Другой важный нюанс, который подчеркивают эксперты — следует определиться, что считать победой Украины. Ведь даже если Украина и восстановит территориальную целостность не факт, что это остановит войну, говорит Кир Джайлз, главный эксперт по Евразии Chatham House.

Только долгосрочные гарантии безопасности и гарантии того, что они терпят в случае агрессии катастрофический ущерб, сохранят безопасность Украины и Европы в будущем.

Требуется изменение отношения России. Она должна перестать быть уверена в том, что может нападать на другие страны, а во-вторых, что ей это сойдет с рук. Только долгосрочные гарантии безопасности и гарантии того, что они терпят в случае агрессии катастрофический ущерб, сохранят безопасность Украины и Европы в будущем. Кир Джайлз Эксперт по безопасности

Но этого похоже далековато. На фоне более скромного, чем ожидалось, наступления Украины летом 2023 года и недавнего захвата Россией Авдеевки следует рассмотреть вопрос промежуточной победы и сосредоточиться на обороне, говорит в интервью The Washington Post Роберт Гейтс, бывший министр обороны США.

Стратегия состоит в том, чтобы помочь Украине предотвратить любые дальнейшие достижения России, дать россиянам все основания верить, что они не достигнут своих целей. И, возможно, на этом этапе вы сможете добиться — не обязательно договоренного прекращения огня, но, по сути, фактического прекращения огня, при котором уровень насилия значительно снизится.

УРОК № 2: Демократии медленнее помогают союзникам

Сегодня вопросы военной помощи Украине застряли в Конгрессе. С начала года денег в бюджете США для Украины нет, а ВСУ зависят от поставок оружия из Америки. Это стало одной из причин ухода из Авдеевки, говорят украинские политики и западные аналитики.

Именно западное оружие стало одним из решающих факторов для Украины в этой войне. Но ее могли и могут поставлять в разы больше, говорит в интервью CSIS Уэсли Кларк, бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Мы говорим о мировом порядке основанном на правилах, но не действуем соответственно. Военная помощь, которую мы предоставили просто копеечная. Мол, для того чтобы отправить танк М1 (Абрамс) не подходит местность. Почему мы продаем их в Польшу? Это какие-то двойные стандарты. Весли Кларк Экс-командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

И пока на Западе размышляют, когда, какое оружие Украине предоставлять и стоит ли вообще, союзники России уже наладили поток оружия. На это обращает внимание Кир Джайлс.

Возможно, в случае Северной Кореи они не обеспечивают высочайшее качество, но обеспечивают количество, а производство иранских беспилотников, которое сейчас налажено в России, также означает, что это стабильный конвейер. Это означает, что в отличие от США, ЕС или Великобритании, поставки в Россию фактически бесперебойны. Поделиться

Роберт Гамильтон, отставной полковник Сухопутных сил США, объясняет, что решения в демократиях принимаются медленнее и сложнее. Но в конце концов у демократии есть преимущество.

Поскольку авторитарные режимы, хоть и кажутся жесткими, но они уязвимы. Российский народ, кажется, все еще поддерживает войну в Украине, но это не значит, что так будет спустя еще два года. У них нет возможности выразить свое недовольство, поэтому это имеет тенденцию вылиться в уличные протесты.

К слову, по данным исследовательского Центра Миллера, за последние 200 лет демократии выиграли 76 процентов войн против автократий.

УРОК № 3: Сражения можно выиграть без западного оружия

Несмотря на тяжелую ситуацию для ВСУ на сухопутном фронте, Украина достигла больших успехов на море. Не имея собственного флота, она выгнала Россию из западной части Черного моря. С помощью надводных дронов типа Magura собственного производства уничтожила пять российских десантных кораблей. Это следует взять на вооружение ВМС США, говорит отставной контр-адмирал ВМС США Джо Дигуардо.

Как нам (Западу — ред.) преодолеть нашу собственную предвзятость, чтобы использовать это таким образом как это делают украинцы — поражать цели, которые являются уязвимыми, как линии поставки. Это стратегический эффект с очень тактическим оружием.

Украинцам следует и дальше использовать свою изобретательность. Это ее сильная сторона в войне, говорит в интервью Голосу Америки в ноябре отставной американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

У украинского народа чрезвычайный талант и исключительные производственные навыки. Я думаю, что все это, между прочим, будет иметь огромные последствия для Украины после этого конфликта, поскольку я подозреваю, что некоторые европейские фирмы по безопасности и обороне собираются отправить хотя бы часть своего производства и комплектования в Украину. Дэвид Петреус Экс-директор ЦРУ

УРОК № 4: Количество имеет значение

По данным ВСУ, штурмуя только Авдеевку россияне потеряли более 47 тыс. военных. Еще в ноябре в интервью The Economist генерал Валерий Залужный признал, что ошибался по отношению к России. Мол, она отступит понеся большие потери.

Началась война на истощение — Запад, который поддерживает Украину, похоже, это до сих пор не осознал, говорит Роберт Гамильтон.

Мы, как правило, предпочитаем изысканные технологические решения военных проблем, дальнобойные высокоточные удары, маневры бронетехники. Но в этой войне мы увидели, что в 21 веке две армии ведут окопную войну начала 20 века, где трудно маневрировать и захватывать значительные территории. Поделиться

В этой войне на истощение количество оружия и людей имеет значение, отмечают эксперты. И если достоинства в оружии при поддержке Запада можно достичь, то с людьми союзники не помогут. Отставной генерал США Бен Годжес рекомендует изменить подход к мобилизации.

И эти люди могли бы вернуться через чувство долга, но также потому, что они будут уверены, что их правильно привлекут в армию, если они будут ранены или убиты, об их семье позаботятся так же, как в США или Британии. И это политическая проблема, которую правительство должно решить.

Какие выводы назвал Подоляк за два года войны РФ против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сделать три вывода по итогам двух лет полномасштабной войны, которую развязала Россия.

По его мнению, по итогам двух лет великой войны следует сделать три вывода: