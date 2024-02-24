Західні аналітики назвали ключові уроки повномасштабної війни Росії проти України

Другий рік вторгнення Росії в Україну приніс десятки тисяч нових загиблих, поранених, викрадених окупантами та мільйони українських біженців. Військові експерти підбивають підсумки та аналізують головні уроки цієї війни.

Чотири уроки повномасштабної російсько-української війни

“Голос Америки” зібрав думки американських та європейських військових і політичних аналітиків та звів до 4-х ключових уроків.

УРОК № 1: Слід визначитись із перемогою

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив 10 пунктів формули миру для України. Серед них, зокрема,

відновлення територіальної цілісності України,

гарантії безпеки,

звільнення полонених та депортованих.

Західні союзники підтримали формулу. Президент США часто використовував формулювання щодо війни – «Ми з Україною стільки, скільки потрібно», та під час пресконференції із Зеленським у Вашингтоні в грудні використав фразу «стільки, скільки зможемо».

Америка і союзники хоч і підтримали Україну, але не дуже переконливо. Заходу час визначатись. Бен Годжес Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі та Африці

Нездатність лідерів на Заході чітко визначити стратегічну мету є для Годжеса найбільшим недоліком

Одна з найбільших проблем для нас полягає в тому, що ані мій президент, ані канцлер Німеччини насправді не сказали, що «ми хочемо перемоги України». Нездатність лідерів на Заході чітко визначити стратегічну мету є для мене найбільшим недоліком. Поширити

Інший важливий нюанс, на якому наголошують експерти – слід визначитись, що вважати перемогою України. Бо навіть, якщо Україна і відновить територіальну цілісність не факт, що це зупинить війну, каже Кір Джайлз, головний експерт з питань Євразії Chatham House.

Лише довгострокові гарантії безпеки та гарантії того, що вони зазнають у разі агресії катастрофічних збитків збережуть безпеку України та Європи в майбутньому.

Потрібна зміна ставлення Росії. Вона має перестати бути впевненою у тому, що може нападати на інші країни, а по-друге, що їй це зійде з рук. Лише довгострокові гарантії безпеки та гарантії того, що вони зазнають у разі агресії катастрофічних збитків збережуть безпеку України та Європи в майбутньому. Кір Джайлз Експерт з питань безпеки

Та цього схоже далеко. На тлі скромнішого, ніж очікувалося, наступу України влітку 2023 року та нещодавнього захоплення Росією Авдіївки варто розглянути питання проміжної перемоги і зосередитись на обороні, каже в інтерв'ю виданню The Washington Post Роберт Гейтс, колишній міністр оборони США.

Стратегія полягає в тому, щоб допомогти Україні запобігти будь-яким подальшим здобуткам Росії, дати росіянам всі підстави вірити, що вони не досягнуть своїх цілей. І, можливо, на цьому етапі ви зможете досягти – не обов’язково домовленого припинення вогню, але, по суті, фактичного припинення вогню, за якого рівень насильства значно зменшиться.

УРОК № 2: Демократії повільніше допомагають союзникам

Сьогодні питання військової допомоги Україні застрягло у Конгресі. Від початку року грошей в бюджеті США для України немає, а ЗСУ залежні від постачання зброї з Америки. Це стало однією з причин відходу з Авдіївки, кажуть українські політики та західні аналітики.

Саме західна зброя стала одним з вирішальних факторів для України в цій війні. Та її могли й можуть постачати в рази більше, каже в інтерв'ю CSIS Веслі Кларк, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Ми говоримо про світовий порядок заснований на правилах, але не діємо відповідно. Військова допомога, яку ми надали просто копійчана. Мовляв, для того, щоб відправити танк М1 (Абрамс) не підходить місцевість. Чому ж ми продаємо їх до Польщі? Це якісь подвійні стандарти. Веслі Кларк Екскомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі

І поки на Заході розмірковують коли, яку зброю Україні надавати і чи варто взагалі, союзники Росії вже налагодили потік зброї. На це звертає увагу Кір Джайлз.

Можливо, у випадку Північної Кореї вони не забезпечують найвищу якість, але вони забезпечують кількість, а виробництво іранських безпілотників, яке зараз налагоджено в Росії, також означає, що це стабільний конвеєр. Це означає, що на відміну від США, ЄС чи Великої Британії, постачання до Росії фактично безперебійне. Поширити

Роберт Гамільтон, відставний полковник Сухопутних сил США пояснює, що рішення в демократіях приймаються повільніше і складніше. Але зрештою демократії мають перевагу.

Оскільки авторитарні режими, хоч і видаються жорсткими, але вони вразливі. Російський народ, здається, все ще підтримує війну в Україні, але це не означає, що так буде ще через два роки. У них немає можливості висловити своє невдоволення, тому це має тенденцію вилитись у вуличні протести.

До слова, за даними дослідницького Центру Міллера за останні 200 років демократії виграли 76 відсотків війн проти автократій.

УРОК № 3: Битви можна виграти без західної зброї

Попри важку ситуацію для ЗСУ на сухопутному фронті Україна досягнула великих успіхів на морі. Не маючи власного флоту, вона вигнала Росію із західної частини Чорного моря. З допомогою надводних дронів типу Magura власного виробництва знищила 5 російських десантних кораблів. Це варто взяти на озброєння ВМС США, каже відставний контрадмірал ВМС США Джо Дігуардо.

Як нам (Заходу - ред.) подолати нашу власну упередженість, щоб використовувати це таким чином як це роблять українці – вражати цілі, які є вразливими, як от лінії постачання. Це стратегічний ефект з дуже тактичною зброєю.

Українцям слід і надалі використовувати свою винахідливість. Це її сильна сторона у війні, казав в інтерв'ю Голосу Америки в листопаді відставний американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

Український народ має надзвичайний талант і виняткові виробничі навички. Я думаю, що все це, між іншим, матиме величезні наслідки для України після цього конфлікту, оскільки я підозрюю, що деякі європейські фірми з безпеки та оборони збираються відправити принаймні частину свого виробництва та комплектування в Україну. Девід Петреус Ексдиректор ЦРУ

УРОК № 4: Кількість має значення

За даними ЗСУ, штурмуючи лише Авдіївку росіяни втратили понад 47 тис військових. Ще у листопаді в інтерв'ю The Economist генерал Валерій Залужний визнав, що помилявся щодо Росії. Мовляв, вона відступить зазнавши великих втрат.

Почалась війна на виснаження – Захід, який підтримує Україну схоже це досі не усвідомив, каже Роберт Гамільтон.

Ми, як правило, віддаємо перевагу вишуканим технологічним розв'язання військових проблем, далекобійним високоточним ударам, маневрам бронетехніки. Та у цій війні ми побачили, що у 21 столітті дві армії ведуть окопну війну початку 20-го століття, де важко маневрувати та захоплювати значні території. Поширити

У цій війні на виснаження кількість зброї та людей має значення, наголошують експерти. І якщо переваги у зброї за підтримки Заходу можна досягти, то з людьми союзники не поможуть. Відставний генерал США Бен Годжес радить змінити підхід до мобілізації.

І ці люди могли б повернутися через почуття обов’язку, але також тому, що вони будуть впевнені, що їх правильно залучать в армію, якщо вони будуть поранені чи вбиті, про їхню сім’ю подбають, так само як у США чи Британії. І це політична проблема, яку уряд має вирішити.

Які висновки назвав Подоляк за два роки війни РФ проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може зробити три висновки на підсумками двох років повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

На його думку, за підсумками двох років великої війни слід зробити три висновки: