Как отмечается в материале журналистов CNN, на этой неделе президент Владимир Зеленский впервые намекнул на вероятность переговоров со страной-агрессорской Россией по завершению развязанной Кремлем преступной войны.

В каких условиях Украина будет вести переговоры с РФ в случае победы Трампа на выборах в США

Авторы материала отмечают, что руководство Украины сталкивается с вызовами в виде тяжелой ситуации на фронте и неопределенностью партнеров относительно дальнейшей поддержки.

По мнению бывшего посла США в Украине Джона Гербста, изменение риторики Зеленского, вероятно, связано с политическими событиями в США на фоне выборов.

Бывший американский дипломат подчеркнул, что Зеленский пытается установить контакт с предполагаемой президентской администрацией Трампа в случае его победы на выборах.

Сейчас политически сложно утверждать, что мир может быть достигнут без полного возвращения всех украинских территорий. Но это не значит, что это невозможно, – отметил Гербст. Поделиться

По его мнению, Украина будет победителем в развязанной Кремлем преступной войне, даже если Киеву не удастся вернуть все оккупированные Россией территории.

Но для того, чтобы быть безопасным государством, особенно при таких обстоятельствах, оно должно быть членом НАТО. Если бы это было на столе переговоров, то есть при полной вере и силе США, это теоретически могло бы привести к стабильному миру, - добавил бывший дипломат. Поделиться

В то же время, как отмечает директор программы "Россия и Евразия" Chatham House Арина Луцевич, слова Зеленского, вероятно, были посланием миру.

Это одновременно сигнал для РФ и глобального Юга о том, что Украина не является препятствующей силой. Он готов сесть за стол переговоров. Но это не может происходить полностью на российских условиях и это не может привести к капитуляции Украины, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что сейчас Украина держит оборону и не имеет возможности вернуть захваченные Россией территории.

ВСУ придется накапливать технику, материалы и живую силу для предстоящей контрнаступательной операции, и это часть российских расчетов, которые мы видим – российское военное командование следует стратегии проводить наступательные операции по всей линии фронта, – объясняет аналитик по России в американском Институте изучения войны Райли Бейли. Поделиться

По словам Бейли, совершая постепенное наступление вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс км, Россия заставляет Украину перейти к оборонительным операциям, а не готовиться к контрнаступлению.

Как Украине победить в войне в условиях предполагаемого президентства Трампа в США

ВСУ придется изматывать враждебные силы и возможности, участвующие в наступательных операциях, что придаст большую гибкость и ослабит часть давления. Тогда Украина сможет начать принимать некоторые оперативные решения, которые она не могла принять в последние несколько месяцев, - считает Бейли. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что любой успех украинских военных на фронте будет зависеть от поддержки, которую окажут западные партнеры.

Однако Гербст прогнозирует, что если демократы победят на президентских выборах в США, то нынешняя политика по поддержке Украины продолжится, и будет больше помощи.

Если Трамп победит, мы не знаем, что он будет делать. Но мы знаем, что в его команде по нацбезопасности есть серьезные люди, которые поймут, что Путин представляет прямую угрозу американским интересам, и что для США важно или критично, чтобы Путин проиграл в Украине, - подчеркнул дипломат. Поделиться

Дональд Трамп

Но Хербст сказал, что есть еще один фактор, способный убедить возможную администрацию Трампа продолжать помогать Украине.