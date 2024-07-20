Как отмечается в материале журналистов CNN, на этой неделе президент Владимир Зеленский впервые намекнул на вероятность переговоров со страной-агрессорской Россией по завершению развязанной Кремлем преступной войны.
Главные тезисы
- Изменение риторики Зеленского связано с политическими событиями в США и возможными переговорами с Россией.
- Украине важно стать членом НАТО для обеспечения безопасности в условиях конфликта с РФ.
- Результаты выборов в США могут повлиять на поддержку Украины со стороны западных партнеров. Демократы и республиканцы имеют разные подходы к этому вопросу.
- Украина вынуждена принимать оборонительные меры на фоне наступательных операций России, что требует гибкости и поддержки со стороны западных союзников.
- Победа Украины в войне против России возможна даже при любом сценарии исхода президентских выборов в США, что существенно зависит от поддержки со стороны международного сообщества.
В каких условиях Украина будет вести переговоры с РФ в случае победы Трампа на выборах в США
Авторы материала отмечают, что руководство Украины сталкивается с вызовами в виде тяжелой ситуации на фронте и неопределенностью партнеров относительно дальнейшей поддержки.
По мнению бывшего посла США в Украине Джона Гербста, изменение риторики Зеленского, вероятно, связано с политическими событиями в США на фоне выборов.
Бывший американский дипломат подчеркнул, что Зеленский пытается установить контакт с предполагаемой президентской администрацией Трампа в случае его победы на выборах.
По его мнению, Украина будет победителем в развязанной Кремлем преступной войне, даже если Киеву не удастся вернуть все оккупированные Россией территории.
В то же время, как отмечает директор программы "Россия и Евразия" Chatham House Арина Луцевич, слова Зеленского, вероятно, были посланием миру.
Авторы материала подчеркивают, что сейчас Украина держит оборону и не имеет возможности вернуть захваченные Россией территории.
По словам Бейли, совершая постепенное наступление вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс км, Россия заставляет Украину перейти к оборонительным операциям, а не готовиться к контрнаступлению.
Как Украине победить в войне в условиях предполагаемого президентства Трампа в США
Авторы материала подчеркивают, что любой успех украинских военных на фронте будет зависеть от поддержки, которую окажут западные партнеры.
Однако Гербст прогнозирует, что если демократы победят на президентских выборах в США, то нынешняя политика по поддержке Украины продолжится, и будет больше помощи.
Но Хербст сказал, что есть еще один фактор, способный убедить возможную администрацию Трампа продолжать помогать Украине.
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