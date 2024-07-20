Як зазначається у матеріалі журналістів CNN, цього тижня президент Володимир Зеленський вперше натякнув на ймовірність переговорів із країною-агресоркою Росією щодо завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.

На яких умовах Україна вестиме переговори з РФ у разі перемоги Трампа на виборах в США

Автори матеріалу зазначають, що наразі керівництво України стикається із викликами у вигляді важкої ситуації на фронті та невизначенністю партнерів стосовно подальшої підтримки.

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, зміна риторики Зеленського ймовірно пов’язана з політичними подіями у США на тлі виборів.

Колишній американський дипломат підкреслив, що Зеленський намагається встановити контакт із ймовірною президентською адміністрацією Трампа у разі його перемоги на виборах.

Зараз політично складно стверджувати, що мир може бути досягнутий без повного повернення всіх українських територій. Але це не означає, що це неможливо, - зазначив Гербст. Поширити

На його думку, Україна буде переможцем у розв’язаній Кремлем злочинній війні, навіть якщо Києву не вдасться повернути всі окуповані Росією території.

Але для того, щоб бути безпечною державою, особливо за таких обставин, вона має бути членом НАТО. Якби це справді було на столі переговорів, тобто за повної віри і сили США, це теоретично могло б призвести до стабільного миру, - додав колишній дипломат. Поширити

У той же час, як зазначає директорка програми "Росія і Євразія" Chatham House Орися Луцевич, слова Зеленського, ймовірно, були посланням світу.

Це одночасно сигнал для РФ і глобального Півдня про те, що Україна не є перешкоджаючою силою. Він готовий сісти за стіл переговорів. Але це не може відбуватися повністю на російських умовах, і це не може призвести до капітуляції України, - підкреслює аналітик. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі Україна тримає оборону та не має змоги повернути захоплені Росією території.

ЗСУ доведеться накопичувати техніку, матеріали та живу силу для майбутньої контрнаступальної операції, і це частина російських розрахунків, які ми бачимо - російське військове командування слідує стратегії проводити наступальні операції по всій лінії фронту, - пояснює аналітик по Росії в американському Інституті вивчення війни Райлі Бейлі. Поширити

За словами Бейлі, здійснюючи поступовий наступ уздовж лінії фронту довжиною 1 тис км, Росія змушує Україну перейти до оборонних операцій, а не готуватися до контрнаступу.

Як Україні перемогти у війні в умовах ймовірного президенства Трампа у США

ЗСУ доведеться вимотати ворожі сили і можливості, які беруть участь у наступальних операціях, що додасть більшої гнучкості та послабить частину тиску. Тоді Україна зможе почати ухвалювати деякі оперативні рішення, які вона не могла ухвалити останні кілька місяців, - вважає Бейлі. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що будь-який успіх українських військових на фронті залежатиме від підтримки, яку нададуть західні партнери.

Однак Гербст прогнозує, що якщо демократи переможуть на президентських виборах у США, то нинішня політика з підтримки України продовжиться, і надходитиме більше допомоги.

Якщо Трамп переможе, ми не знаємо, що він робитиме. Але ми знаємо, що в його команді з нацбезпеки є серйозні люди, які зрозуміють, що Путін становить пряму загрозу американським інтересам, і що для США важливо або критично, щоб Путін програв в Україні, - підкреслив дипломат. Поширити

Дональд Трамп

Але Гербст сказав, що є ще один фактор, здатний переконати можливу адміністрацію Трампа продовжувати допомагати Україні.