Як зазначається у матеріалі журналістів CNN, цього тижня президент Володимир Зеленський вперше натякнув на ймовірність переговорів із країною-агресоркою Росією щодо завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Головні тези:
- Західні аналітики оцінили можливість переговорів між Україною та РФ у контексті виборів в США.
- Україна стикається з викликами на фронті та невизначеністю партнерів щодо підтримки.
- Зміна риторики Зеленського може бути пов'язана з політичними подіями у США.
- Україні важливо бути членом НАТО для забезпечення безпеки в умовах конфлікту з РФ.
- Успіх українських військових на фронті визначатиме підтримка західних партнерів та реакція адміністрації Трампа чи його конкурентів.
На яких умовах Україна вестиме переговори з РФ у разі перемоги Трампа на виборах в США
Автори матеріалу зазначають, що наразі керівництво України стикається із викликами у вигляді важкої ситуації на фронті та невизначенністю партнерів стосовно подальшої підтримки.
На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, зміна риторики Зеленського ймовірно пов’язана з політичними подіями у США на тлі виборів.
Колишній американський дипломат підкреслив, що Зеленський намагається встановити контакт із ймовірною президентською адміністрацією Трампа у разі його перемоги на виборах.
На його думку, Україна буде переможцем у розв’язаній Кремлем злочинній війні, навіть якщо Києву не вдасться повернути всі окуповані Росією території.
У той же час, як зазначає директорка програми "Росія і Євразія" Chatham House Орися Луцевич, слова Зеленського, ймовірно, були посланням світу.
Автори матеріалу підкреслюють, що наразі Україна тримає оборону та не має змоги повернути захоплені Росією території.
За словами Бейлі, здійснюючи поступовий наступ уздовж лінії фронту довжиною 1 тис км, Росія змушує Україну перейти до оборонних операцій, а не готуватися до контрнаступу.
Як Україні перемогти у війні в умовах ймовірного президенства Трампа у США
Автори матеріалу підкреслюють, що будь-який успіх українських військових на фронті залежатиме від підтримки, яку нададуть західні партнери.
Однак Гербст прогнозує, що якщо демократи переможуть на президентських виборах у США, то нинішня політика з підтримки України продовжиться, і надходитиме більше допомоги.
Але Гербст сказав, що є ще один фактор, здатний переконати можливу адміністрацію Трампа продовжувати допомагати Україні.
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