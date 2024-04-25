Что указывает на признаки слабости кремлевского режима Путина в России

Журналисты издания отмечают, что центральные российские власти потакают прихотям и заблуждениям стареющего диктатора, делая ложные шаги, приближая провал в развязанной Путиным преступной войне против Украины.

Российское государство эффективно выполняет приказы сверху, но не контролирует качество этих приказов. По этой причине она находится под постоянным риском развала сразу, как это произошло с ее советским предшественником три десятилетия назад, подчеркивают авторы материала. Поделиться

По мнению журналистов издания и аналитиков, Путин сконцентрировал в своих руках власть в России, чтобы втянуть страну в безосновательную и преступную войну против Украины.

Как Путин собственноручно ведет Россию к катастрофе

Пока российская бюрократическая машина вынуждена тратить все больше ресурсов для воплощения больных прихотей стареющего диктатора.

При этом авторы материала подчеркивают, что упрямство Путина усиливалось с каждым годом за счет подхалимажа среди представителей его окружения.