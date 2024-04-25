Журналисты издания Foreign Affairs и западные аналитики прогнозируют стремительный развал России в результате конца правления преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.
Что указывает на признаки слабости кремлевского режима Путина в России
Журналисты издания отмечают, что центральные российские власти потакают прихотям и заблуждениям стареющего диктатора, делая ложные шаги, приближая провал в развязанной Путиным преступной войне против Украины.
По мнению журналистов издания и аналитиков, Путин сконцентрировал в своих руках власть в России, чтобы втянуть страну в безосновательную и преступную войну против Украины.
Как Путин собственноручно ведет Россию к катастрофе
Пока российская бюрократическая машина вынуждена тратить все больше ресурсов для воплощения больных прихотей стареющего диктатора.
При этом авторы материала подчеркивают, что упрямство Путина усиливалось с каждым годом за счет подхалимажа среди представителей его окружения.
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