Що вказує на ознаки слабкості кремлівського режиму Путіна в Росії

Журналісти видання зазначають, що центральна російська влада потакає забаганкам й оманам старіючого диктатора, роблячи хибні кроки, наближаючи провал у розв’язаній Путіним злочинній війні проти України.

Російська держава ефективно виконує накази зверху, але не контролює якість цих наказів. З цієї причини вона перебуває під постійним ризиком розвалу відразу, як це сталося з її радянським попередником три десятиліття тому, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

На думку журналістів видання та аналітиків, Путін сконцентрував в своїх руках владу в Росії аби втягнути країну у безпідставну та злочинну війну проти України.

Як Путін власноруч веде Росію до катастрофи

Наразі російська бюрократична машина змушена витрачати дедалі більше ресурсів для втілення хворих забаганок старіючого диктатора.

При цьому автори матеріалу підкреслюють, що впертість Путіна посилювалась із кожним роком за рахунок підлабузництва серед прадставників його оточення.