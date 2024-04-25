Журналісти видання Foreign Affairs та західні аналітики прогнозують стрімкий розвал Росії внаслідок кінця правління злочинного кремлівського режима диктатора Володимира Путіна.
Що вказує на ознаки слабкості кремлівського режиму Путіна в Росії
Журналісти видання зазначають, що центральна російська влада потакає забаганкам й оманам старіючого диктатора, роблячи хибні кроки, наближаючи провал у розв’язаній Путіним злочинній війні проти України.
На думку журналістів видання та аналітиків, Путін сконцентрував в своїх руках владу в Росії аби втягнути країну у безпідставну та злочинну війну проти України.
Як Путін власноруч веде Росію до катастрофи
Наразі російська бюрократична машина змушена витрачати дедалі більше ресурсів для втілення хворих забаганок старіючого диктатора.
При цьому автори матеріалу підкреслюють, що впертість Путіна посилювалась із кожним роком за рахунок підлабузництва серед прадставників його оточення.
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