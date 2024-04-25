Західні аналітики прогнозують стрімкий розвал Росії — Foreign Affairs
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Західні аналітики прогнозують стрімкий розвал Росії — Foreign Affairs

Володимир Путін
Джерело:  Foreign Affairs

Журналісти видання Foreign Affairs та західні аналітики прогнозують стрімкий розвал Росії внаслідок кінця правління злочинного кремлівського режима диктатора Володимира Путіна. 

Що вказує на ознаки слабкості кремлівського режиму Путіна в Росії

Журналісти видання зазначають, що центральна російська влада потакає забаганкам й оманам старіючого диктатора, роблячи хибні кроки, наближаючи провал у розв’язаній Путіним злочинній війні проти України.

Російська держава ефективно виконує накази зверху, але не контролює якість цих наказів. З цієї причини вона перебуває під постійним ризиком розвалу відразу, як це сталося з її радянським попередником три десятиліття тому, — підкреслюють автори матеріалу.

На думку журналістів видання та аналітиків, Путін сконцентрував в своїх руках владу в Росії аби втягнути країну у безпідставну та злочинну війну проти України.

Як Путін власноруч веде Росію до катастрофи

Наразі російська бюрократична машина змушена витрачати дедалі більше ресурсів для втілення хворих забаганок старіючого диктатора.

При цьому автори матеріалу підкреслюють, що впертість Путіна посилювалась із кожним роком за рахунок підлабузництва серед прадставників його оточення.

Нерішучість Путіна, як правило, настільки ж руйнівна, як і рішення, які він ухвалює... Почавши всепоглинальну війну, Путін рідко спромагається пояснити державним і квазідержавним суб'єктам, як адаптуватися до нової реальності. За відсутності інструкцій, вони або впадають у ступор, або беруть справу у свої руки, іноді з катастрофічними наслідками, — зазначається у матеріалі.

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