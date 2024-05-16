По мнению военных аналитиков из США – полковника американской армии в отставке Джонатан Свита и эксперта Марка Тота, наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области является попыткой создать предпосылки для дальнейшего наступления на Киев.

Как Харьков стал для Кремля ключом для повторного наступления на Киев

Во многих отношениях Харьков стал теперь стратегическим городом, который президент России Владимир Путин должен нейтрализовать, чтобы попробовать второй штурм столицы Киева. Если Кремль терпит неудачу в этой затее, он отступит и попробует где-нибудь, считая, что нашествие пехоты и артиллерии как-то выиграет, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

По их мнению, тому подтверждением служит замена кремлевским диктатором Владимиром Путиным главы минобороны РФ.

Отмечается, что вместо Сергея Шойгу Андрея Белоусова на пост военного ведомства страны-агрессорки свидетельствует о намерениях Путина вести длительную войну против Украины и НАТО.

Кремль намерена создать в Украине "санитарную зону" или "демилитаризованную буферную зону", чтобы "защитить территорию России от украинских ударов". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что она начинается с захвата города Харькова, — заявляют военные аналитики Джонатан Мир и Марк Тот. Поделиться

Эксперты увлекательно высказываются об украинских военных, которые в состоянии значительного истощения оказывают упорное сопротивление попыткам наступления оккупационной армии РФ.

Как ВСУ повторяют подвиг американских военных во Второй мировой

Полковник Мир и журналист Тот сравнивают украинцев с "избитыми уродами Джорджа Коскимаки" — подразделением американской армии, которое в декабре 1944 года оборонял бельгийский городок Бастонь во время немецкого наступления в Арденнах.

По мнению авторов материала, битва за Харьков может стать переломным моментом в развязанной Кремлем преступной войне.

Аналогичная ситуация сложилась и в Бастоне, где девизия армии США держала оборону города, находясь в полном окружении и значительно уступая врагу по численности личного состава, количеству боеприпасов и провизии.

Американские военные несколько раз отвергали требование немецких военных по отношению к капитуляции.

"Избитые уроды Джорджа Коскимаки" тогда обеспечили западным союзникам возможность начать контрнаступление и перенести войну в самую Германию.

Сейчас они занимают оборону в Волчанске, Сумах и Временном Яру, чтобы продолжать борьбу, как раньше в Бахмуте и Авдеевке. В пятой строфе вероисповедания рейнджера армии США сказано: "Капитуляция — это не рейнджерское слово". Нет его и в украинском боевом словаре, — отмечают авторы материала. Поделиться

Вместе с тем, Мир и Тот возмущаются медленными темпами поставок оружия, которое США уже пообещали передать Украине.