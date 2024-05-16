На думку військових аналітиків зі США - полковника американської армії у відставці Джонатан Світа та експерта Марка Тота, наступ окупаційної армії РФ на Харківщині є спробою створити передумови для подальшого наступу на Київ.

Як Харків став для Кремля ключем для повторного наступу на Київ

У багатьох відношеннях Харків тепер став стратегічним містом, яке президент Росії Володимир Путін повинен нейтралізувати, щоб спробувати другий штурм столиці Києва. Якщо Кремль зазнає невдачі в цій затії, він відступить і спробує деінде, вважаючи, що навала піхоти та артилерії якось виграє, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

На їхню думку, підтвердженням цьому слугує заміна кремлівським диктатором Володимиром Путіним глави міноборони РФ.

Зазначається, що призначення замість Сергія Шойгу Андрія Бєлоусова на пост військового відомства країни-агресорки свідчить про наміри Путіна вести тривалу війну проти України та НАТО.

Кремль має намір створити в Україні "санітарну зону" або "демілітаризовану буферну зону", щоб "захистити територію Росії від українських ударів". Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вона починається із захоплення міста Харкова, — заявляють військові аналітики Джонатан Світ та Марк Тот. Поширити

Експерти захопливо висловлюються про українських військових, які у стані значного виснаження чинять запеклий опір спробам наступу окупаційної армії РФ.

Як ЗСУ повторюють подвиг американських військових у Другій світовій

Полковник Світ та журналіст Тот порівнюють українців із "побитими виродками Джорджа Коскімакі" — підрозділом американської армії, який у грудні 1944 року обороняв бельгійське містечко Бастонь під час німецького наступу в Арденнах.

На думку авторів матеріалу, битва за Харків може стати переломним моментом у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Аналогічна ситуація склалась і в Бастоні, де девізія армії США тримала оборону міста, перебуваючи у повному оточенні і значним чином поступаючись ворогу за чисельністю особового складу, кількістю боєприпасів і провізії.

Американські військові кілька разів відкидали вимогу німецьких військових щодо капітуляції.

"Побиті виродки Джорджа Коскімакі" тоді забезпечили західним союзникам можливість розпочати контрнаступ і перенести війну в саму Німеччину.

Зараз вони займають оборону у Вовчанську, Сумах і Часовому Яру, щоб продовжувати боротьбу, як раніше в Бахмуті та Авдіївці. У п’ятій строфі віросповідання рейнджера армії США сказано: "Капітуляція — це не рейнджерське слово". Немає його і в українському бойовому словнику, — наголошують автори матеріалу. Поширити

Разом з тим Світ і Тот обурюються повільними темпами поставок зброї, яку США вже пообіцяли передати Україні.