На думку військових аналітиків зі США - полковника американської армії у відставці Джонатан Світа та експерта Марка Тота, наступ окупаційної армії РФ на Харківщині є спробою створити передумови для подальшого наступу на Київ.
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На їхню думку, підтвердженням цьому слугує заміна кремлівським диктатором Володимиром Путіним глави міноборони РФ.
Зазначається, що призначення замість Сергія Шойгу Андрія Бєлоусова на пост військового відомства країни-агресорки свідчить про наміри Путіна вести тривалу війну проти України та НАТО.
Експерти захопливо висловлюються про українських військових, які у стані значного виснаження чинять запеклий опір спробам наступу окупаційної армії РФ.
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Полковник Світ та журналіст Тот порівнюють українців із "побитими виродками Джорджа Коскімакі" — підрозділом американської армії, який у грудні 1944 року обороняв бельгійське містечко Бастонь під час німецького наступу в Арденнах.
На думку авторів матеріалу, битва за Харків може стати переломним моментом у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Аналогічна ситуація склалась і в Бастоні, де девізія армії США тримала оборону міста, перебуваючи у повному оточенні і значним чином поступаючись ворогу за чисельністю особового складу, кількістю боєприпасів і провізії.
Американські військові кілька разів відкидали вимогу німецьких військових щодо капітуляції.
"Побиті виродки Джорджа Коскімакі" тоді забезпечили західним союзникам можливість розпочати контрнаступ і перенести війну в саму Німеччину.
Разом з тим Світ і Тот обурюються повільними темпами поставок зброї, яку США вже пообіцяли передати Україні.
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