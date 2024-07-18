Западные медиа распространили российские манипуляции насчет войны РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Западные медиа распространили российские манипуляции насчет войны РФ против Украины

ЦПД
Война
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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО раскрыл манипулятивные сообщения некоторых средств массовой информации, касающихся саммита НАТО и войны России против Украины. Речь идет об американском издании The American Conservative и немецко-финском блоггере Киме Доткоме, которые буквально повторили нарративы российской пропаганды по этому поводу.

Главные тезисы

  • Западные медиа транслируют манипулятивные сообщения, повторяя нарративы российской пропаганды о войне РФ против Украины.
  • Украина нацелена на заключение мирных соглашений, в то время как Россия направляет усилия на капитуляцию Украины.
  • ЦПИ раскрывает фейковые видео, создаваемые российскими студиями и связанные с Минобороны и ГРУ РФ, в том числе о якобы украинских военных на передовой.

В западных медиа встречаются антиукраинские нарративы

Так, издание The American Conservative написало о Саммите НАТО в Вашингтоне и о позиции Украины относительно окончания войны с Россией.

Вашингтонский саммит НАТО был прекрасной возможностью для Североатлантического союза и Украины поработать в тандеме, чтобы разработать серьезное дипломатическое предложение о прекращении войны, а не поощрять дальнейшие страдания, смерти и разруха. Со своей стороны, администрация Байдена должна найти в себе мужество привести Альянс к этому выводу. К сожалению, можно ожидать, что мясорубка в Украине продолжится.

На самом деле, говорят в ЦПД, такие обманчивые заявления предполагают, что Украина не пытается достичь мира, а ее партнеры поддерживают своей поддержкой к продолжению войны.

Цель — заставить украинское правительство договариваться со страной-агрессорой на ее условиях. На самом деле Украина стремится к дипломатическому урегулированию войны, о чем свидетельствует Формула мира Президента Владимира Зеленского и проведение Саммита мира. В то же время Россия лишь делает вид, что стремится к миру, предлагая свой вариант «мирного соглашения», которое по сути равнозначно капитуляции Украины.

Немецко-финский блоггер Ким Дотком на своей странице в X написал:

Пора (Украине — ред.) сдаться и заключить мир. Зеленский пошел ва-банк на обещания Запада и проиграл все. Последняя битва империи США и ее вассалов. Все идет кувырком.

Блоггер распространяет нарратив российской пропаганды о якобы безвыходном положении Украины в войне с Россией и создает ошибочное впечатление, что договоренности с Россией на ее условиях принесут мир, — отметили в ЦПД.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

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