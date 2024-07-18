Западные медиа распространили российские манипуляции насчет войны РФ против Украины

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО раскрыл манипулятивные сообщения некоторых средств массовой информации, касающихся саммита НАТО и войны России против Украины. Речь идет об американском издании The American Conservative и немецко-финском блоггере Киме Доткоме, которые буквально повторили нарративы российской пропаганды по этому поводу.
Главные тезисы
- Западные медиа транслируют манипулятивные сообщения, повторяя нарративы российской пропаганды о войне РФ против Украины.
- Украина нацелена на заключение мирных соглашений, в то время как Россия направляет усилия на капитуляцию Украины.
- ЦПИ раскрывает фейковые видео, создаваемые российскими студиями и связанные с Минобороны и ГРУ РФ, в том числе о якобы украинских военных на передовой.
В западных медиа встречаются антиукраинские нарративы
Так, издание The American Conservative написало о Саммите НАТО в Вашингтоне и о позиции Украины относительно окончания войны с Россией.
Вашингтонский саммит НАТО был прекрасной возможностью для Североатлантического союза и Украины поработать в тандеме, чтобы разработать серьезное дипломатическое предложение о прекращении войны, а не поощрять дальнейшие страдания, смерти и разруха. Со своей стороны, администрация Байдена должна найти в себе мужество привести Альянс к этому выводу. К сожалению, можно ожидать, что мясорубка в Украине продолжится.
На самом деле, говорят в ЦПД, такие обманчивые заявления предполагают, что Украина не пытается достичь мира, а ее партнеры поддерживают своей поддержкой к продолжению войны.
Немецко-финский блоггер Ким Дотком на своей странице в X написал:
Пора (Украине — ред.) сдаться и заключить мир. Зеленский пошел ва-банк на обещания Запада и проиграл все. Последняя битва империи США и ее вассалов. Все идет кувырком.
55,000 Ukrainian casualties in June. Time to surrender and make peace. Zelenskyy went all-in on promises from the West and lost everything. The last battle of US empire and its vassals. It all comes crashing down.— Kim Dotcom (@KimDotcom) July 17, 2024
Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных
Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.
Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.
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