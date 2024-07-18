Западные медиа распространили российские манипуляции насчет войны РФ против Украины

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО раскрыл манипулятивные сообщения некоторых средств массовой информации, касающихся саммита НАТО и войны России против Украины. Речь идет об американском издании The American Conservative и немецко-финском блоггере Киме Доткоме, которые буквально повторили нарративы российской пропаганды по этому поводу.

В западных медиа встречаются антиукраинские нарративы

Так, издание The American Conservative написало о Саммите НАТО в Вашингтоне и о позиции Украины относительно окончания войны с Россией.

Вашингтонский саммит НАТО был прекрасной возможностью для Североатлантического союза и Украины поработать в тандеме, чтобы разработать серьезное дипломатическое предложение о прекращении войны, а не поощрять дальнейшие страдания, смерти и разруха. Со своей стороны, администрация Байдена должна найти в себе мужество привести Альянс к этому выводу. К сожалению, можно ожидать, что мясорубка в Украине продолжится.

На самом деле, говорят в ЦПД, такие обманчивые заявления предполагают, что Украина не пытается достичь мира, а ее партнеры поддерживают своей поддержкой к продолжению войны.

Цель — заставить украинское правительство договариваться со страной-агрессорой на ее условиях. На самом деле Украина стремится к дипломатическому урегулированию войны, о чем свидетельствует Формула мира Президента Владимира Зеленского и проведение Саммита мира. В то же время Россия лишь делает вид, что стремится к миру, предлагая свой вариант «мирного соглашения», которое по сути равнозначно капитуляции Украины. Поделиться

Немецко-финский блоггер Ким Дотком на своей странице в X написал:

Пора (Украине — ред.) сдаться и заключить мир. Зеленский пошел ва-банк на обещания Запада и проиграл все. Последняя битва империи США и ее вассалов. Все идет кувырком.

55,000 Ukrainian casualties in June. Time to surrender and make peace. Zelenskyy went all-in on promises from the West and lost everything. The last battle of US empire and its vassals. It all comes crashing down. — Kim Dotcom (@KimDotcom) July 17, 2024

Блоггер распространяет нарратив российской пропаганды о якобы безвыходном положении Украины в войне с Россией и создает ошибочное впечатление, что договоренности с Россией на ее условиях принесут мир, — отметили в ЦПД. Поделиться

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко. Поделиться