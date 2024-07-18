Західні медіа поширили російські маніпуляції шодо війни РФ проти України

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО розкрив маніпулятивні повідомлення деяких засобів масової інформації, які стосуються Саміту НАТО та війни Росії проти України. Йдеться про американське видання The American Conservative та німецько-фінського блогера Кіма Доткома, які буквально повторили наративи російської пропаганди з цього приводу.
Головні тези:
- Західні медіа поширили російські наративи щодо війни РФ проти України.
- The American Conservative та блогер Кім Дотком повторюють російську пропаганду.
- Центр протидії дезінформації вказує на намагання Росії та її партнерів продовжити війну.
- Україна насправді пропонує мирні угоди, тоді як Росія спрямовує зусилля на капітуляцію України.
- ЦПД РНБО розкриває фейкові відео, які знімають і поширюють російські ЗМІ.
У західних медіа трапляються антиукраїнські наративи
Так, видання The American Conservative написало про Саміт НАТО у Вашингтоні та позицію України щодо закінчення війни з Росією.
Вашингтонський саміт НАТО був чудовою нагодою для Альянсу та України попрацювати в тандемі, щоб розробити серйозну дипломатичну пропозицію щодо припинення війни, а не заохочувати подальші страждання, смерті та розруху. Зі свого боку, адміністрація Байдена мала б знайти в собі мужність привести Альянс до цього висновку. На жаль, можна очікувати, що м'ясорубка в Україні продовжиться.
Насправді, кажуть в ЦПД, такі оманливі заяви припускають, що Україна не намагається досягти миру, а її партнери своєю підтримкою підштовхують до продовження війни.
Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав:
Час (Україні — ред.) здатися і укласти мир. Зеленський пішов ва-банк на обіцянки Заходу і програв усе. Остання битва імперії США та її васалів. Все йде шкереберть.
55,000 Ukrainian casualties in June. Time to surrender and make peace. Zelenskyy went all-in on promises from the West and lost everything. The last battle of US empire and its vassals. It all comes crashing down.— Kim Dotcom (@KimDotcom) July 17, 2024
Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.
Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.
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