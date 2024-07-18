Західні медіа поширили російські маніпуляції шодо війни РФ проти України

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО розкрив маніпулятивні повідомлення деяких засобів масової інформації, які стосуються Саміту НАТО та війни Росії проти України. Йдеться про американське видання The American Conservative та німецько-фінського блогера Кіма Доткома, які буквально повторили наративи російської пропаганди з цього приводу.

У західних медіа трапляються антиукраїнські наративи

Так, видання The American Conservative написало про Саміт НАТО у Вашингтоні та позицію України щодо закінчення війни з Росією.

Вашингтонський саміт НАТО був чудовою нагодою для Альянсу та України попрацювати в тандемі, щоб розробити серйозну дипломатичну пропозицію щодо припинення війни, а не заохочувати подальші страждання, смерті та розруху. Зі свого боку, адміністрація Байдена мала б знайти в собі мужність привести Альянс до цього висновку. На жаль, можна очікувати, що м'ясорубка в Україні продовжиться.

Насправді, кажуть в ЦПД, такі оманливі заяви припускають, що Україна не намагається досягти миру, а її партнери своєю підтримкою підштовхують до продовження війни.

Мета — змусити український уряд домовлятися з країною-агресоркою на її умовах. Насправді Україна прагне дипломатичного врегулювання війни, про що свідчить Формула миру Президента Володимира Зеленського та проведення Саміту миру. Водночас Росія лише удає, що прагне миру, пропонуючи свій варіант «мирної угоди», яка по суті рівнозначна капітуляції України. Поширити

Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав:

Час (Україні — ред.) здатися і укласти мир. Зеленський пішов ва-банк на обіцянки Заходу і програв усе. Остання битва імперії США та її васалів. Все йде шкереберть.

55,000 Ukrainian casualties in June. Time to surrender and make peace. Zelenskyy went all-in on promises from the West and lost everything. The last battle of US empire and its vassals. It all comes crashing down. — Kim Dotcom (@KimDotcom) July 17, 2024

Блогер поширює наратив російської пропаганди про нібито безвихідне становище України у війні з Росією і створює хибне враження, що домовленості з Росією на її умовах принесуть мир, — зауважили в ЦПД. Поширити

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. Поширити