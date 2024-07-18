Західні медіа поширили російські маніпуляції шодо війни РФ проти України
Категорія
Світ
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Західні медіа поширили російські маніпуляції шодо війни РФ проти України

Центр протидії дезінформації
Війна

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО розкрив маніпулятивні повідомлення деяких засобів масової інформації, які стосуються Саміту НАТО та війни Росії проти України. Йдеться про американське видання The American Conservative та німецько-фінського блогера Кіма Доткома, які буквально повторили наративи російської пропаганди з цього приводу.

Головні тези:

  • Західні медіа поширили російські наративи щодо війни РФ проти України.
  • The American Conservative та блогер Кім Дотком повторюють російську пропаганду.
  • Центр протидії дезінформації вказує на намагання Росії та її партнерів продовжити війну.
  • Україна насправді пропонує мирні угоди, тоді як Росія спрямовує зусилля на капітуляцію України.
  • ЦПД РНБО розкриває фейкові відео, які знімають і поширюють російські ЗМІ.

У західних медіа трапляються антиукраїнські наративи

Так, видання The American Conservative написало про Саміт НАТО у Вашингтоні та позицію України щодо закінчення війни з Росією.

Вашингтонський саміт НАТО був чудовою нагодою для Альянсу та України попрацювати в тандемі, щоб розробити серйозну дипломатичну пропозицію щодо припинення війни, а не заохочувати подальші страждання, смерті та розруху. Зі свого боку, адміністрація Байдена мала б знайти в собі мужність привести Альянс до цього висновку. На жаль, можна очікувати, що м'ясорубка в Україні продовжиться.

Насправді, кажуть в ЦПД, такі оманливі заяви припускають, що Україна не намагається досягти миру, а її партнери своєю підтримкою підштовхують до продовження війни.

Мета — змусити український уряд домовлятися з країною-агресоркою на її умовах. Насправді Україна прагне дипломатичного врегулювання війни, про що свідчить Формула миру Президента Володимира Зеленського та проведення Саміту миру. Водночас Росія лише удає, що прагне миру, пропонуючи свій варіант «мирної угоди», яка по суті рівнозначна капітуляції України.

Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав:

Час (Україні — ред.) здатися і укласти мир. Зеленський пішов ва-банк на обіцянки Заходу і програв усе. Остання битва імперії США та її васалів. Все йде шкереберть.

Блогер поширює наратив російської пропаганди про нібито безвихідне становище України у війні з Росією і створює хибне враження, що домовленості з Росією на її умовах принесуть мир, — зауважили в ЦПД.

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. 

Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.

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