По информации западных аналитиков и журналистов The Telegraph, Третья мировая война уже началась, однако проходит в необычном виде.

Что указывает на начало Третьей мировой войны

В материале издания отмечается, что Китай, Россия, Иран, Турция и Катар начали войну против стран НАТО из-за распространения собственного влияния и дезинформации.

По мнению журналиста издания Эндрю Фокса, впервые после завершения Второй мировой войны ряд стран объединились, чтобы устроить перераспределение мира.

Фокс отмечает, что Китай добивается доминирования в тихоокеанском регионе и стремится получить доступ к ресурсам в странах Африки и Азии.

Россия желает вернуть контроль над странами бывшего СССР.

Иран стремится избавиться от влияния США и западных союзников на Ближнем Востоке.

Турция и Катар стремятся к господству среди стран арабского мира.

Вместо вооруженной войны мы видим интенсивную стратегическую конкуренцию. Ни одна страна не может конкурировать с США и НАТО на поле боя, поэтому наши враги пытаются победить нас экономическими и культурными средствами без всякого выстрела, - отмечает Фокс. Поделиться

Как целый ряд стран уже ведет Третью мировую против западных союзников

Он подчеркнул, что противники стран НАТО долго готовились к противостоянию.

В частности, Китай распространял собственное влияние на более чем 140 стран по всему миру путем инвестиций и таким образом пытаясь установить контроль над 75% жителями планеты.

Пекину удалось создать зависимость мировой экономической системы от развития его инфраструктуры и получить доступ к стратегическим портам и военным базам.

Россия в то же время пыталась подорвать единство западных партнеров, предпринимая попытки повлиять на выборы в США, пытаясь внести раскол в политические круги в Великобритании и вгоняя страны Европы в зависимости от поставок собственного газа.

Кроме того, Кремль активно распространял и распространяет дезинформацию, вкладывая большие средства в контроль над медиапространством и Интернетом.

В настоящее время Москва пытается подорвать своих оппонентов и дестабилизировать прозападную поддержку на Балканах и Центральной и Восточной Европе.

Путин прибег к прямой оружейной агрессии против Грузии и Украины.

В развязанной Россией преступной войне против Украины кремлевский диктатор пытается продемонстрировать возможность вести длительную и изнурительную войну.

Между тем, Иран воспользовался хаосом на Ближнем Востоке для установления региональной гегемонии после войны в Ираке в 2003 году.

Тегеран создал влиятельных и насильственных прокси в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке.

Хуситы смогли прервать жизненно важные судоходные пути, приближенные к Суэцкому каналу; Хезболла в Ливане совершала атаки на Израиль. Поддерживаемые Ираном ополченцы обстреляли американские базы в Ираке.

Катар и Турция при этом пробуют играть на обе стороны.

Турция использует членство в НАТО и торговые связи с ЕС, а Катар предлагает Западу военные базы в Дохе и огромные финансовые инвестиции.

При этом обе страны продолжают поддерживать террористическую паластинскую группировку ХАМАС из Сектора Газы.

Из-за покупки влияния и распространения дезинформации эти страны подорвали демократии, средства массовой информации и научные институты с целью получить поддержку на Западе и уничтожить нашу волю к борьбе.