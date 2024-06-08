По информации западных аналитиков и журналистов The Telegraph, Третья мировая война уже началась, однако проходит в необычном виде.
Главные тезисы
- Третья мировая война, по мнению западных аналитиков, уже началась, проходя в форме стратегической конкуренции и использования экономических и культурных средств для достижения политических целей.
- Россия, Китай, Иран, Турция и Катар активно противостоят странам НАТО, распространяя свое влияние и дезинформацию для перераспределения сфер влияния.
- Заметны вооруженные конфликты, агрессивная политика и распространение дезинформации как ключевые элементы Третьей мировой войны, повлиявшие на геополитическую ситуацию.
- Среди стран, ведущих конкуренцию с НАТО, выделяются Россия с стремлением к контролю над бывшими советскими странами, Китай ищет доминирование в Азии и Африке, Иран стремится укрепить региональную гегемонию, а Турция и Катар играют на обе стороны, поддерживая конфликты и терроризм.
- Западу стоит обратить внимание на операции влияния, покупку влияния и распространение дезинформации со стороны противников, таких как Россия, Китай, Иран, Турция и Катар, а также на обострение ситуации в Украине и Израиле как объектах геополитической борьбы.
Что указывает на начало Третьей мировой войны
В материале издания отмечается, что Китай, Россия, Иран, Турция и Катар начали войну против стран НАТО из-за распространения собственного влияния и дезинформации.
По мнению журналиста издания Эндрю Фокса, впервые после завершения Второй мировой войны ряд стран объединились, чтобы устроить перераспределение мира.
Фокс отмечает, что Китай добивается доминирования в тихоокеанском регионе и стремится получить доступ к ресурсам в странах Африки и Азии.
Россия желает вернуть контроль над странами бывшего СССР.
Иран стремится избавиться от влияния США и западных союзников на Ближнем Востоке.
Турция и Катар стремятся к господству среди стран арабского мира.
Как целый ряд стран уже ведет Третью мировую против западных союзников
Он подчеркнул, что противники стран НАТО долго готовились к противостоянию.
В частности, Китай распространял собственное влияние на более чем 140 стран по всему миру путем инвестиций и таким образом пытаясь установить контроль над 75% жителями планеты.
Пекину удалось создать зависимость мировой экономической системы от развития его инфраструктуры и получить доступ к стратегическим портам и военным базам.
Россия в то же время пыталась подорвать единство западных партнеров, предпринимая попытки повлиять на выборы в США, пытаясь внести раскол в политические круги в Великобритании и вгоняя страны Европы в зависимости от поставок собственного газа.
Кроме того, Кремль активно распространял и распространяет дезинформацию, вкладывая большие средства в контроль над медиапространством и Интернетом.
В настоящее время Москва пытается подорвать своих оппонентов и дестабилизировать прозападную поддержку на Балканах и Центральной и Восточной Европе.
Путин прибег к прямой оружейной агрессии против Грузии и Украины.
В развязанной Россией преступной войне против Украины кремлевский диктатор пытается продемонстрировать возможность вести длительную и изнурительную войну.
Между тем, Иран воспользовался хаосом на Ближнем Востоке для установления региональной гегемонии после войны в Ираке в 2003 году.
Тегеран создал влиятельных и насильственных прокси в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке.
Хуситы смогли прервать жизненно важные судоходные пути, приближенные к Суэцкому каналу; Хезболла в Ливане совершала атаки на Израиль. Поддерживаемые Ираном ополченцы обстреляли американские базы в Ираке.
Катар и Турция при этом пробуют играть на обе стороны.
Турция использует членство в НАТО и торговые связи с ЕС, а Катар предлагает Западу военные базы в Дохе и огромные финансовые инвестиции.
При этом обе страны продолжают поддерживать террористическую паластинскую группировку ХАМАС из Сектора Газы.
Из-за покупки влияния и распространения дезинформации эти страны подорвали демократии, средства массовой информации и научные институты с целью получить поддержку на Западе и уничтожить нашу волю к борьбе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-