Западные СМИ заявили о начале Третьей мировой
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Политика
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Западные СМИ заявили о начале Третьей мировой

Военные НАТО
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Источник:  The Telegraph

По информации западных аналитиков и журналистов The Telegraph, Третья мировая война уже началась, однако проходит в необычном виде.

Главные тезисы

  • Третья мировая война, по мнению западных аналитиков, уже началась, проходя в форме стратегической конкуренции и использования экономических и культурных средств для достижения политических целей.
  • Россия, Китай, Иран, Турция и Катар активно противостоят странам НАТО, распространяя свое влияние и дезинформацию для перераспределения сфер влияния.
  • Заметны вооруженные конфликты, агрессивная политика и распространение дезинформации как ключевые элементы Третьей мировой войны, повлиявшие на геополитическую ситуацию.
  • Среди стран, ведущих конкуренцию с НАТО, выделяются Россия с стремлением к контролю над бывшими советскими странами, Китай ищет доминирование в Азии и Африке, Иран стремится укрепить региональную гегемонию, а Турция и Катар играют на обе стороны, поддерживая конфликты и терроризм.
  • Западу стоит обратить внимание на операции влияния, покупку влияния и распространение дезинформации со стороны противников, таких как Россия, Китай, Иран, Турция и Катар, а также на обострение ситуации в Украине и Израиле как объектах геополитической борьбы.

Что указывает на начало Третьей мировой войны

В материале издания отмечается, что Китай, Россия, Иран, Турция и Катар начали войну против стран НАТО из-за распространения собственного влияния и дезинформации.

По мнению журналиста издания Эндрю Фокса, впервые после завершения Второй мировой войны ряд стран объединились, чтобы устроить перераспределение мира.

Фокс отмечает, что Китай добивается доминирования в тихоокеанском регионе и стремится получить доступ к ресурсам в странах Африки и Азии.

Россия желает вернуть контроль над странами бывшего СССР.

Иран стремится избавиться от влияния США и западных союзников на Ближнем Востоке.

Турция и Катар стремятся к господству среди стран арабского мира.

Вместо вооруженной войны мы видим интенсивную стратегическую конкуренцию. Ни одна страна не может конкурировать с США и НАТО на поле боя, поэтому наши враги пытаются победить нас экономическими и культурными средствами без всякого выстрела, - отмечает Фокс.

Как целый ряд стран уже ведет Третью мировую против западных союзников

Он подчеркнул, что противники стран НАТО долго готовились к противостоянию.

В частности, Китай распространял собственное влияние на более чем 140 стран по всему миру путем инвестиций и таким образом пытаясь установить контроль над 75% жителями планеты.

Пекину удалось создать зависимость мировой экономической системы от развития его инфраструктуры и получить доступ к стратегическим портам и военным базам.

Россия в то же время пыталась подорвать единство западных партнеров, предпринимая попытки повлиять на выборы в США, пытаясь внести раскол в политические круги в Великобритании и вгоняя страны Европы в зависимости от поставок собственного газа.

Кроме того, Кремль активно распространял и распространяет дезинформацию, вкладывая большие средства в контроль над медиапространством и Интернетом.

В настоящее время Москва пытается подорвать своих оппонентов и дестабилизировать прозападную поддержку на Балканах и Центральной и Восточной Европе.

Путин прибег к прямой оружейной агрессии против Грузии и Украины.

В развязанной Россией преступной войне против Украины кремлевский диктатор пытается продемонстрировать возможность вести длительную и изнурительную войну.

Между тем, Иран воспользовался хаосом на Ближнем Востоке для установления региональной гегемонии после войны в Ираке в 2003 году.

Тегеран создал влиятельных и насильственных прокси в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке.

Хуситы смогли прервать жизненно важные судоходные пути, приближенные к Суэцкому каналу; Хезболла в Ливане совершала атаки на Израиль. Поддерживаемые Ираном ополченцы обстреляли американские базы в Ираке.

Катар и Турция при этом пробуют играть на обе стороны.

Турция использует членство в НАТО и торговые связи с ЕС, а Катар предлагает Западу военные базы в Дохе и огромные финансовые инвестиции.

При этом обе страны продолжают поддерживать террористическую паластинскую группировку ХАМАС из Сектора Газы.

Из-за покупки влияния и распространения дезинформации эти страны подорвали демократии, средства массовой информации и научные институты с целью получить поддержку на Западе и уничтожить нашу волю к борьбе.

Украина и Израиль дают нам ощутить потоки операций влияния, которые нас затопят, если ситуация перерастет до вооруженной войны. Более десяти лет наши враги используют влияние, оружие с глушителем, чтобы произвести первые выстрелы в глобальном конфликте, и мы только сейчас заметили это. Когда все взгляды направлены на Нормандию, третья мировая война ближе, чем мы представляем: мы уже воюем в ней, – отмечает Эндрю Фокс.

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