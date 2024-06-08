За інформацією західних аналітиків та журналістів видання The Telegraph, Третя світова війна вже почалась, однак проходить у незвичному вигляді.

Що вказує на початок Третьої світової війни

У матеріалі видання зазначається, що Китай, Росія, Іран, Туреччина та Катар почали війну проти країн НАТО через поширення власного впливу та дезінформації.

На думку журналіста видання Ендрю Фокса, вперше після завершення Другої світової війни низка країн об’єдналась аби влаштувати перерозподіл світу.

Зокрема, Фокс зазначає, що Китай домагається домінування у тихоокеанському регіоні та прагне отримати доступ до ресурсів в країнах Африки та Азії.

Росія хоче повернути контроль над країнами колишнього СРСР.

Іран прагне позбутись впливу США та західних союзників на Близькому Сході.

Туреччина та Катар прагнуть до панування серед країн арабського світу.

Замість озброєної війни ми бачимо інтенсивну стратегічну конкуренцію. Жодна країна не може конкурувати зі США та НАТО на полі бою, тому натомість наші вороги намагаються перемогти нас економічними та культурними засобами без жодного пострілу, - зазначає Фокс. Поширити

Як ціла низка країн вже веде Третю світову проти західних союзників

Він підкреслив, що супротивники країн НАТО довго готувались до протистояння.

Зокрема, Китай поширював власний вплив на понад 140 країн по всьому світу шляхом інвестицій і намагаючись у такий спосіб встановити контроль над 75% жителями планети.

Пекіну вдалось створити залежність світової економічної системи від розвитку його інфраструктури та отримати доступ до стратегічних портів і військових баз.

Росія у той же час намагалась підірвати єдність західних партнерів, роблячи спроби вплинути на вибори в США, намагаючись внести розкіл у політичні кола у Великій Британії та вганяючи країни Європи в залежність від поставок власного газу.

Окрім цього Кремль активно поширював і поширює дезінформацію, вкладаючи великі кошти у контроль над медіапростором та Інтернетом.

Наразі Москва намагається підірвати своїх опонентів і дестабілізувати прозахідну підтримку на Балканах і в Центральній і Східній Європі.

Путін вдався до прямої зброїної агресії проти Грузії та України.

У розв’язаній Росією злочинній війні проти України кремлівський диктатор намагається продемонструвати змогу вести тривалу та виснажливу війну.

Тим часом Іран скористався хаосом на Близькому Сході для встановлення регіональної гегемонії після війни в Іраку у 2003 році.

Тегеран створив впливових і насильницьких проксі в Ємені, Лівані, Сирії та Іраку.

Хусити змогли перервати життєво важливі судноплавні шляхи, наближені до Суецького каналу; Хезболла в Лівані здійснювала атаки на Ізраїль. Підтримувані Іраном ополченці обстріляли американські бази в Іраку.

Катар і Туреччина при цьому намагаються грати на обидві сторони.

Туреччина використовує членство в НАТО та торгові зв’язки з ЄС, а Катар пропонує Заходу військові бази в Досі та величезні фінансові інвестиції.

При цьому обидві країни продовжують підтримувати терористичне паластинське угруповання ХАМАС з Сектора Гази.

Через купівлю впливу та поширення дезінформації, ці країни підірвали демократії, засоби масової інформації та наукові інституції з метою отримати підтримку на Заході та знищити нашу волю до боротьби.