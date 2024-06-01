Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант оценил перспективу введения западных войск в Украину
Грант уверен, что иностранные войска будут воевать в Украине
Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант отметил, что альтернативой введению западного контингента в Украину может быть только поиск множества боеприпасов и оборудования.
Он объяснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени, и теперь видят, что это не сработало.
По словам Гранта, европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны начать помогать, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решительность украинских войск.
Что известно о поддержке странами ЕС ввода войск НАТО в Украину
По словам Бенджамина Хаддада, члена провластной партии Макрона во французском парламенте, которого называют одним из создателей внешней политики Франции, в комментарии журналистам издания отметил, что НАТО и ЕС должны добиться перелома ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.
По информации авторов материала, Макрон стремится лишить Россию равновесия, в частности, предлагая отправить учебный персонал НАТО в Украину.
Хотя США сразу же отвергли эту идею, она нашла поклонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российских границ.
Хаддад подчеркнул, что приверженность глубоким обязательствам НАТО к Украине находит все больше поддержки среди стран ЕС.
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