Грант уверен, что иностранные войска будут воевать в Украине

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант отметил, что альтернативой введению западного контингента в Украину может быть только поиск множества боеприпасов и оборудования.

Он объяснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени, и теперь видят, что это не сработало.

Очень долго они с этим тянули, потому что это должно было произойти еще год назад, может, даже полтора. То, что они пытались делать, не имело достаточного эффекта, чтобы действительно повлиять на Россию, остановить войну или позволить Украине оттеснить окупантов назад, — заметил полковник британской армии в отставке. Поделиться

По словам Гранта, европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны начать помогать, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решительность украинских войск.

Мы медленно, но уверенно двигаемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений в этом, — отметил Грант. Поделиться

Что известно о поддержке странами ЕС ввода войск НАТО в Украину

По словам Бенджамина Хаддада, члена провластной партии Макрона во французском парламенте, которого называют одним из создателей внешней политики Франции, в комментарии журналистам издания отметил, что НАТО и ЕС должны добиться перелома ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.

По информации авторов материала, Макрон стремится лишить Россию равновесия, в частности, предлагая отправить учебный персонал НАТО в Украину.

Хотя США сразу же отвергли эту идею, она нашла поклонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российских границ.

Хаддад подчеркнул, что приверженность глубоким обязательствам НАТО к Украине находит все больше поддержки среди стран ЕС.