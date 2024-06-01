Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант оцінив перспективу введення західних військ в Україну.
Грант впевнений, що іноземні війська воюватимуть в Україні
Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант зазначив, що альтернативою введення західного контингенту в Україну може бути тільки пошук величезної кількості боєприпасів та обладнання.
Він пояснив, що західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу, і тепер вони бачать, що це не спрацювало.
За словами Гранта, європейці зараз опинились у ситуації, коли вони повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.
Що відомо про підтримку країнами ЄС введення військ НАТО в Україну
За словами Бенджамина Хаддада, члена провладної партії Макрона у французькому парламенті, якого називають одним з творців зовнішньої політики Франції, у коментарі журналістам видання зазначив, що НАТО і ЄС мають домогтись перелому ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
За інформацією авторів матеріалу, Макрон прагне позбавити Росію рівноваги, зокрема, пропонуючи відправити навчальний персонал НАТО до України.
Хоча США одразу ж відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, розташованих уздовж російських кордонів.
Хаддад підкреслив, що прихильність до глибших забов’язань НАТО до України находить все більше підтримки серед країн ЄС.
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