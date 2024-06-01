Грант впевнений, що іноземні війська воюватимуть в Україні

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант зазначив, що альтернативою введення західного контингенту в Україну може бути тільки пошук величезної кількості боєприпасів та обладнання.

Він пояснив, що західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу, і тепер вони бачать, що це не спрацювало.

Дуже довго вони з цим тягнули, бо це мало статися ще рік тому, чи може, навіть, півтора. Те, що вони намагалися робити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, зупинити війну або дозволити Україні відтіснити окупантів назад, — зауважив полковник британської армії у відставці. Поширити

За словами Гранта, європейці зараз опинились у ситуації, коли вони повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.

Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього, — зазначив Грант. Поширити

Що відомо про підтримку країнами ЄС введення військ НАТО в Україну

За словами Бенджамина Хаддада, члена провладної партії Макрона у французькому парламенті, якого називають одним з творців зовнішньої політики Франції, у коментарі журналістам видання зазначив, що НАТО і ЄС мають домогтись перелому ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

За інформацією авторів матеріалу, Макрон прагне позбавити Росію рівноваги, зокрема, пропонуючи відправити навчальний персонал НАТО до України.

Хоча США одразу ж відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, розташованих уздовж російських кордонів.

Хаддад підкреслив, що прихильність до глибших забов’язань НАТО до України находить все більше підтримки серед країн ЄС.