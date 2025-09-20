"Заплатите неисчислимую цену!". Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле

В Белом доме требуют от Венесуэлы забрать обратно "заключенных и людей из психиатрических учреждений", которых правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро якобы отправило в США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле, требуя забрать заключенных и граждан из психиатрических учреждений.
- Напряженность между США и Венесуэлой возросла из-за заявлений Трампа о недостаточных мерах по борьбе с контрабандой наркотиков.
- Ультиматум Трампа включает угрозы и возможность военных действий, вызывая серьезное напряжение в регионе.
Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле
Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
При этом Трамп утверждает, что "тысячи людей" якобы получили "серьезные ранения" или даже были убиты. Президент США набросился с угрозами на Венесуэлу, заявив, о "непревзойденной цене", которую заплатит режим Мадуро, если не согласится.
Заберите их из нашей страны прямо сейчас или цена, которую вы заплатите, будет бесчисленной!
Отношения США и Венесуэлы всегда были плохими, но напряженность значительно усилилась после последних заявлений Трампа. Президент США обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Параллельно Трамп подписал тайную директиву, позволяющую проводить прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей — если в США они признаны иностранными террористическими организациями.
Сейчас в южной части Карибского моря находятся три эсминца, атомная подлодка, ракетный крейсер, десантные корабли и около 4,5 тысяч военнослужащих. Уже было несколько ударов по лодкам наркоторговцев — а Венесуэла провела воздушную провокацию против американских кораблей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-