"Заплатите незліченну ціну!". Трамп висунув ультиматум Венесуелі

У Білому домі вимагають від Венесуели забрати назад "ув'язнених та людей з психіатричних установ", яких уряд венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро нібито відправив до США.

Трамп висунув жорсткий ультиматум Венесуелі

Про це президент США Дональд Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.

Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених та людей з психіатричних установ, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське "керівництво" насильно переправило до Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп Президент США

При цьому Трамп стверджує, що "тисячі людей" нібито отримали "серйозні поранення" або навіть були вбиті. Президент США накинувся із погрозами на Венесуелу, заявивши, про "неперевершену ціну", яку заплатить режим Мадуро, якщо не погодиться.

Заберіть їх з нашої країни прямо зараз, або ціна, яку ви заплатите, буде незліченною!

Пост Трампа

Відносини США та Венесуели завжди були поганими, але напруженість значно посилилася після останніх заяв Трампа. Президент США звинуватив Венесуелу у недостатніх зусиллях для протидії незаконному обігу наркотиків.

Паралельно Трамп підписав таємну директиву, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів - якщо в США їх визнали іноземними терористичними організаціями.

Наразі у південній частині Карибського моря перебувають три есмінці, атомний підводний човен, ракетний крейсер, десантні кораблі та близько 4,5 тисячі військовослужбовців. Вже було кілька ударів по човнах наркоторговців - а Венесуела провела повітряну провокацію проти американських кораблів.