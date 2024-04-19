Заседание Совета Украина-НАТО. Столтенберг объявил новые решения по ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Заседание Совета Украина-НАТО. Столтенберг объявил новые решения по ПВО

Йенс Столтенберг
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Источник:  online.ua

По итогам заседания Совета Украина-НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО

Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО встретились онлайн, чтобы рассмотреть критическую потребность Киева в усилении противовоздушной обороны.

Союзники согласились усилить и оказать дальнейшую военную поддержку, включая противовоздушную оборону. В скором времени жду новых объявлений.

Число систем ПВО, которые могут предоставить Украине, Столтенберг не назвал.

На брифинге генсек сказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал министрам обороны стран-членов НАТО о ситуации на поле боя и критических потребностях Украины в дополнительных системах ПВО.

Министры обороны НАТО согласились активизироваться и оказать дальнейшую военную поддержку, в том числе больше систем противовоздушной обороны.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Также на заседании была рассмотрена потребность Украины в снарядах 155мм, способности для нанесения высокоточных дальних ударов и дроны.

Зеленский обратился к министрам обороны стран НАТО

Президент отметил, что Украине для обороны как минимум нужно еще семь “петриотов” или подобных систем ПВО.

Второй потребностью Украины есть миллион артиллерийских снарядов для Украины. Третьей — дальнобойные средства, четвертой — авиация, пятое — скорость принятия решений от союзников.

Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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