Заседание Совета Украина-НАТО. Столтенберг объявил новые решения по ПВО

По итогам заседания Совета Украина-НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО

Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО встретились онлайн, чтобы рассмотреть критическую потребность Киева в усилении противовоздушной обороны.

Союзники согласились усилить и оказать дальнейшую военную поддержку, включая противовоздушную оборону. В скором времени жду новых объявлений. Поделиться

Число систем ПВО, которые могут предоставить Украине, Столтенберг не назвал.

Defence Ministers met virtually in the #NATO–#Ukraine Council with President @ZelenskyyUa to address Kyiv’s critical need for more air defences. Allies agreed to step up & provide further military support, including air defence. I expect new announcements soon. pic.twitter.com/MoSGxQfH7i — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 19, 2024

На брифинге генсек сказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал министрам обороны стран-членов НАТО о ситуации на поле боя и критических потребностях Украины в дополнительных системах ПВО.

Министры обороны НАТО согласились активизироваться и оказать дальнейшую военную поддержку, в том числе больше систем противовоздушной обороны. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Также на заседании была рассмотрена потребность Украины в снарядах 155мм, способности для нанесения высокоточных дальних ударов и дроны.

Зеленский обратился к министрам обороны стран НАТО

Президент отметил, что Украине для обороны как минимум нужно еще семь “петриотов” или подобных систем ПВО.

Второй потребностью Украины есть миллион артиллерийских снарядов для Украины. Третьей — дальнобойные средства, четвертой — авиация, пятое — скорость принятия решений от союзников.