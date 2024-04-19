Заседание Совета Украина-НАТО. Столтенберг объявил новые решения по ПВО

По итогам заседания Совета Украина-НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.
Страны НАТО предоставят Украине больше систем ПВО
Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО встретились онлайн, чтобы рассмотреть критическую потребность Киева в усилении противовоздушной обороны.
Число систем ПВО, которые могут предоставить Украине, Столтенберг не назвал.
На брифинге генсек сказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал министрам обороны стран-членов НАТО о ситуации на поле боя и критических потребностях Украины в дополнительных системах ПВО.
Также на заседании была рассмотрена потребность Украины в снарядах 155мм, способности для нанесения высокоточных дальних ударов и дроны.
Зеленский обратился к министрам обороны стран НАТО
Президент отметил, что Украине для обороны как минимум нужно еще семь “петриотов” или подобных систем ПВО.
Второй потребностью Украины есть миллион артиллерийских снарядов для Украины. Третьей — дальнобойные средства, четвертой — авиация, пятое — скорость принятия решений от союзников.
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