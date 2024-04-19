Засідання Ради Україна-НАТО. Столтенберг оголосив нові рішення щодо ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Засідання Ради Україна-НАТО. Столтенберг оголосив нові рішення щодо ППО

Єнс Столтенберг
Джерело:  online.ua

За підсумками засідання Ради Україна-НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Країни НАТО нададуть Україні більше систем ППО

Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн НАТО зустрілися онлайн, щоб розглянути критичну потребу Києва в посиленні протиповітряної оборони.

Союзники погодилися посилити та надати подальшу військову підтримку, включаючи протиповітряну оборону. Незабаром чекаю нових оголошень.

Кількість систем ППО, які можуть надати Україні, Столтенберг не назвав.

На брифінгу генсек сказав, що президент Україні Володимир Зеленський розповів міністрам оборони країн-членів НАТО про ситуацію на полі бою і про критичні потреби України у додаткових системах ППО.

Міністри оборони НАТО погодились активізуватися та надати подальшу військову підтримку, у тому числі більше систем протиповітряної оборони.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Також на засіданні розглянули потребу України в снарядах 155мм, спроможності для нанесення високоточних дальніх ударів і дрони.

Зеленський звернувся до міністрів оборони країн НАТО

Президент зазначив, що Україні для оборони як мінімум потрібно ще сім «петріотів» чи подібних систем ППО.

Другою потребою України є мільйон артилерійських снарядів для України. Третьою — далекобійні засоби, четвертою — авіація, п'яте — швидкість прийняття рішень від союзників.

Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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