Затруднительное положение. Власти Венгрии набросились на Украину с обвинениями
Категория
Экономика
Дата публикации

Затруднительное положение. Власти Венгрии набросились на Украину с обвинениями

Сийярто нашел новый повод для скандала
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Источник:  online.ua

Глава венгерского МИД Петер Сийярто начал врать, что Украина, мол, загнала Евросоюз в затруднительное экономическое положение остановкой транзита российского газа.

Главные тезисы

  • Венгрия и Словакия демонстрируют пророссийскую позицию в этом конфликте и ищут общие решения.
  • Подорожание газа в Европе спровоцировано многими факторами, а не только решением Украины.

Сийярто нашел новый повод для скандала

Шеф венгерской дипломатии начал придумывать, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "существенно ухудшилась".

Как утверждает Петер Сийярто, одна из ключевых причин заключается в том, что "цены на газ в Европе стали намного выше, чем у наших конкурентов".

Рост европейских цен на природный газ в основном был вызван мерами, искусственно сокращающими его количество, такими как ликвидация некоторых источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных маршрутов.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрия

Несмотря на это, дипломат подчеркнул, что его страна диверсифицировала источники получения газа, поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь большого влияния на Венгрию.

Фото: скриншот

Почему Сийярто набросился с обвинениями на Украину

Глава МИД Венгрии начал цинично врать, что именно прекращение Украиной транзита российского природного газа в Центральную Европу стало причиной роста цен.

Дипломат публично жалуется на то, что цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%.

Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в затруднительное положение. Это особенно касается Центральной Европы, — посетовал Петер Сийярто.

По словам последнего, он провел встречу с главой МИД Словакии Юрием Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после окончательного решения Украины.

Что важно понимать, действующая власть Венгрии пророссийская и никогда этого не скрывала, как и власть Словакии.

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