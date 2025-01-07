Глава венгерского МИД Петер Сийярто начал врать, что Украина, мол, загнала Евросоюз в затруднительное экономическое положение остановкой транзита российского газа.

Сийярто нашел новый повод для скандала

Шеф венгерской дипломатии начал придумывать, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "существенно ухудшилась".

Как утверждает Петер Сийярто, одна из ключевых причин заключается в том, что "цены на газ в Европе стали намного выше, чем у наших конкурентов".

Рост европейских цен на природный газ в основном был вызван мерами, искусственно сокращающими его количество, такими как ликвидация некоторых источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных маршрутов. Петер Сийярто Глава МИД Венгрия

Несмотря на это, дипломат подчеркнул, что его страна диверсифицировала источники получения газа, поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь большого влияния на Венгрию.

Фото: скриншот

Почему Сийярто набросился с обвинениями на Украину

Глава МИД Венгрии начал цинично врать, что именно прекращение Украиной транзита российского природного газа в Центральную Европу стало причиной роста цен.

Дипломат публично жалуется на то, что цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%.

Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в затруднительное положение. Это особенно касается Центральной Европы, — посетовал Петер Сийярто. Поделиться

По словам последнего, он провел встречу с главой МИД Словакии Юрием Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после окончательного решения Украины.