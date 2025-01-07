Глава венгерского МИД Петер Сийярто начал врать, что Украина, мол, загнала Евросоюз в затруднительное экономическое положение остановкой транзита российского газа.
Главные тезисы
- Венгрия и Словакия демонстрируют пророссийскую позицию в этом конфликте и ищут общие решения.
- Подорожание газа в Европе спровоцировано многими факторами, а не только решением Украины.
Сийярто нашел новый повод для скандала
Шеф венгерской дипломатии начал придумывать, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "существенно ухудшилась".
Как утверждает Петер Сийярто, одна из ключевых причин заключается в том, что "цены на газ в Европе стали намного выше, чем у наших конкурентов".
Несмотря на это, дипломат подчеркнул, что его страна диверсифицировала источники получения газа, поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь большого влияния на Венгрию.
Почему Сийярто набросился с обвинениями на Украину
Глава МИД Венгрии начал цинично врать, что именно прекращение Украиной транзита российского природного газа в Центральную Европу стало причиной роста цен.
Дипломат публично жалуется на то, что цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%.
По словам последнего, он провел встречу с главой МИД Словакии Юрием Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после окончательного решения Украины.
Что важно понимать, действующая власть Венгрии пророссийская и никогда этого не скрывала, как и власть Словакии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-