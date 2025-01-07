Очільник угорського МЗС Петер Сійярто почав безсоромно брехати, що Україна, мовляв, загнала Євросоюз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.
Головні тези:
- Угорщина та Словаччина демонструють проросійську позицію в цьому конфлікті і шукають спільні рішення.
- Подорожчання газу в Європі спровоковане багатьма факторами, а не лише рішенням України.
Сійярто знайшов новий привід для скандалу
Шеф угорської дипломатії почав вигадувати, що конкурентоспроможність Європейського Союзу останнім часом "суттєво погіршилася".
Як стверджує Петер Сійярто, одна з ключових причин полягає в тому, що "ціни на газ в Європі стали набагато вищими, ніж у наших конкурентів".
Попри це, дипломат наголосив, що його країна диверсифікувала джерела отримання газу, тому подорожчання енергоносіїв в Європі не матиме великого впливу на Угорщину.
Чому Сійярто накинувся зі звинуваченнями на Україну
Очільник МЗС Угорщини почав цинічно брехати, що що саме припинення Україною транзиту російського природного газу до Центральної Європи стало причиною зростання цін.
Дипломат публічно бідкається через те, що ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20%.
За словами останнього, він провів зустріч з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром, щоб "проаналізувати ситуацію", що склалася після остаточного рішення України.
Що важливо розуміти, чинна влада Угорщини є проросійською й ніколи цього не приховувала, як і влада Словаччини.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-