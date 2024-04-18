Завершение войны РФ против Украины. Боррель озвучил ожидания от Саммита в Швейцарии

По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, союзники Украины во время Саммита мира в Швейцарии должны наконец-то решить, каким они видят завершение войны в Украине и что для этого нужно сделать.
Саммит в Швейцарии может быть судьбоносным для Украины
С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7.
Журналисты поинтересовались у Жозепа Борреля, чего можно ожидать от июньского саммита в Швейцарии, учитывая, что страна-агрессорка РФ не будет в нем участвовать.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственным мирным планом, который обсуждает международное сообщество, остается предложенная президентом Украины "формула мира".
Боррель обратил внимание на то, что в начале было много планов — китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский.
Что известно о запланированном Саммите в Швейцарии
По предварительным данным, в Швейцарии 15-16 июня состоится двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине — инаугурационный Саммит мира.
Команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина на официальном уровне отказалась от участия в переговорах.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана, некоторые "представители континентов" передадут Кремлю.
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