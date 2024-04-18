Завершение войны РФ против Украины. Боррель озвучил ожидания от Саммита в Швейцарии
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Политика
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Завершение войны РФ против Украины. Боррель озвучил ожидания от Саммита в Швейцарии

Жозеп Боррель
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По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, союзники Украины во время Саммита мира в Швейцарии должны наконец-то решить, каким они видят завершение войны в Украине и что для этого нужно сделать.

Саммит в Швейцарии может быть судьбоносным для Украины

С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7.

Журналисты поинтересовались у Жозепа Борреля, чего можно ожидать от июньского саммита в Швейцарии, учитывая, что страна-агрессорка РФ не будет в нем участвовать.

Международное сообщество должно показать, как мы видим конец этой войны. Конечно, со временем будут необходимы дискуссии с Россией, которая является агрессором — не забывайте об этом. Не забывайте об этом: есть агрессор и тот, на кого напали… Международное сообщество должно сказать, как мы видим конец этой войны.

Жозеп Борреля

Жозеп Борреля

По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственным мирным планом, который обсуждает международное сообщество, остается предложенная президентом Украины "формула мира".

Боррель обратил внимание на то, что в начале было много планов — китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский.

Все они исчезли, единственный, который сохраняет динамику и обсуждается международным сообществом — это план, представленный (президентом) Зеленским, — подчеркнул шеф европейской дипломатии.

Что известно о запланированном Саммите в Швейцарии

По предварительным данным, в Швейцарии 15-16 июня состоится двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине — инаугурационный Саммит мира.

Команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина на официальном уровне отказалась от участия в переговорах.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана, некоторые "представители континентов" передадут Кремлю.

Естественно, некие стороны переговоров, некие представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят мира. Не просто разговоров, а подлинного мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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