Завершення війни РФ проти України. Боррель озвучив очікування від Саміту у Швейцарії

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, союзники України під час Саміту миру у Швейцарії повинні нарешті вирішити, яким вони бачать завершення війни в Україні та що для цього потрібно зробити.
Саміт у Швейцарії може бути доленосним для України
З такою заявою дипломат виступив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.
Журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чого можна очікувати від червневого саміту у Швейцарії з огляду на те, що країна-агресорка РФ не братиме у ньому участі.
За його словами, станом на сьогодні єдиним мирним планом, який обговорює міжнародна спільнота, є запропонована президентом України "формула миру".
Боррель звернув увагу на те, що на початку було багато планів — китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський.
Що наразі відомо про запланований Саміт у Швейцарії
За попередніми даними, у Швейцарії 15-16 червня відбудеться дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні — інавгураційний Саміт миру.
Команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на офіційному рівні відмовилися від участі у перемовинах.
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть Кремлю.
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