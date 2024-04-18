Завершення війни РФ проти України. Боррель озвучив очікування від Саміту у Швейцарії
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни РФ проти України. Боррель озвучив очікування від Саміту у Швейцарії

Жозеп Боррель

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, союзники України під час Саміту миру у Швейцарії повинні нарешті вирішити, яким вони бачать завершення війни в Україні та що для цього потрібно зробити.

Саміт у Швейцарії може бути доленосним для України

З такою заявою дипломат виступив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чого можна очікувати від червневого саміту у Швейцарії з огляду на те, що країна-агресорка РФ не братиме у ньому участі.

Міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, згодом будуть необхідні дискусії з Росією, яка є агресором — не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і той, на кого напали… Міжнародна спільнота має сказати, як ми бачимо кінець цієї війни.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

За його словами, станом на сьогодні єдиним мирним планом, який обговорює міжнародна спільнота, є запропонована президентом України "формула миру".

Боррель звернув увагу на те, що на початку було багато планів — китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський.

Всі вони зникли, єдиний, який зберігає динаміку та обговорюється міжнародною спільнотою, — це план, представлений (президентом) Зеленським, — наголосив шеф європейської дипломатії.

Що наразі відомо про запланований Саміт у Швейцарії

За попередніми даними, у Швейцарії 15-16 червня відбудеться дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні — інавгураційний Саміт миру.

Команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на офіційному рівні відмовилися від участі у перемовинах.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть Кремлю.

Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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