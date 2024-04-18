Завершення війни РФ проти України. Боррель озвучив очікування від Саміту у Швейцарії

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, союзники України під час Саміту миру у Швейцарії повинні нарешті вирішити, яким вони бачать завершення війни в Україні та що для цього потрібно зробити.

Саміт у Швейцарії може бути доленосним для України

З такою заявою дипломат виступив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чого можна очікувати від червневого саміту у Швейцарії з огляду на те, що країна-агресорка РФ не братиме у ньому участі.

Міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, згодом будуть необхідні дискусії з Росією, яка є агресором — не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і той, на кого напали… Міжнародна спільнота має сказати, як ми бачимо кінець цієї війни. Жозеп Боррель

За його словами, станом на сьогодні єдиним мирним планом, який обговорює міжнародна спільнота, є запропонована президентом України "формула миру".

Боррель звернув увагу на те, що на початку було багато планів — китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський.

Всі вони зникли, єдиний, який зберігає динаміку та обговорюється міжнародною спільнотою, — це план, представлений (президентом) Зеленським, — наголосив шеф європейської дипломатії. Поширити

Що наразі відомо про запланований Саміт у Швейцарії

За попередніми даними, у Швейцарії 15-16 червня відбудеться дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні — інавгураційний Саміт миру.

Команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на офіційному рівні відмовилися від участі у перемовинах.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть Кремлю.