Завершение войны РФ против Украины. США объявили о значительном прогрессе
Категория
Политика
Дата публикации

Завершение войны РФ против Украины. США объявили о значительном прогрессе

The White House
США положительно оценивают ход мирных переговоров
Read in English
Читати українською

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что команда американского лидера Дональда Трампа достигла "значительного прогресса" на пути к подписанию "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

Главные тезисы

  • Сейчас остались несколько важный деталей, которые необходимо решить.
  • Это означает, что планируются новые переговоры Украины, США и РФ.

США положительно оценивают ход мирных переговоров

По словам Левитт, в течение последней недели США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".

Есть несколько дразнящих, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и потребовать дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт

Спикер Белого дома

Стоит обратить внимание на то, что громкие заявления спикера команды Трампа прозвучали на фоне сообщений о переговорах представителей США и России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как уже упоминалось ранее, украинская и американская делегации во время переговоров в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов.

Тем не менее, самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на рассмотрение президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Официальный Киев питает надежду на то, что их переговоры состоятся в ноябре.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме произошел раскол и начался хаос из-за позиции относительно Украины
Команда Трампа до сих пор не выбрала четкую позицию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Посланник Трампа заявил об "успешных" переговорах с командой Путина
Что известно о переговорах делегаций США и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россию нужно добивать". Военный Шуклинов призывает Украину к решающему рывку
Шуклинов сравнил "план" России с "результатом", который она получила

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?