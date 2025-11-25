Завершение войны РФ против Украины. США объявили о значительном прогрессе

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что команда американского лидера Дональда Трампа достигла "значительного прогресса" на пути к подписанию "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

США положительно оценивают ход мирных переговоров

По словам Левитт, в течение последней недели США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".

Есть несколько дразнящих, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и потребовать дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами. Кэролайн Левитт Спикер Белого дома

Стоит обратить внимание на то, что громкие заявления спикера команды Трампа прозвучали на фоне сообщений о переговорах представителей США и России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как уже упоминалось ранее, украинская и американская делегации во время переговоров в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов.

Тем не менее, самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на рассмотрение президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.