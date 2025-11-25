Завершення війни РФ проти України. США оголосили про значний прогрес

25 листопада речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що команда американського лідера Дональда Трампа досягла "значного прогресу" на шляху до підписання "мирної угоди" між Україною та Росією.

США позитивно оцінюють хід мирних перемовин

За словами Левітт, протягом останнього тижня США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".

Є кілька дражливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Керолайн Левітт Речниця Білого дому

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Варто звернути увагу на те, що гучні заяви спікерки команди Трампа пролунали на тлі повідомлень про переговори представників США та Росії в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Як уже згадувалося раніше, українська та американська делегації під час перемовин у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів.

Попри це, найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів України та США — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.