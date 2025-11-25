Завершення війни РФ проти України. США оголосили про значний прогрес

25 листопада речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що команда американського лідера Дональда Трампа досягла "значного прогресу" на шляху до підписання "мирної угоди" між Україною та Росією.
Головні тези:
- Наразі залишилося кілька непереборних деталей, які необхідно вирішити.
- Це означає, що плануються нові переговори України, США та РФ.
США позитивно оцінюють хід мирних перемовин
За словами Левітт, протягом останнього тижня США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".
Варто звернути увагу на те, що гучні заяви спікерки команди Трампа пролунали на тлі повідомлень про переговори представників США та Росії в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Як уже згадувалося раніше, українська та американська делегації під час перемовин у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів.
Попри це, найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів України та США — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Офіційний Київ плекає надію на те, що їхні переговори відбудуться у листопаді.
