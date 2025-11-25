Завершення війни РФ проти України. США оголосили про значний прогрес
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни РФ проти України. США оголосили про значний прогрес

The White House
Трамп і Левітт

25 листопада речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що команда американського лідера Дональда Трампа досягла "значного прогресу" на шляху до підписання "мирної угоди" між Україною та Росією.

Головні тези:

  • Наразі залишилося кілька непереборних деталей, які необхідно вирішити.
  • Це означає, що плануються нові переговори України, США та РФ.

США позитивно оцінюють хід мирних перемовин

За словами Левітт, протягом останнього тижня США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".

Є кілька дражливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

Керолайн Левітт

Керолайн Левітт

Речниця Білого дому

Варто звернути увагу на те, що гучні заяви спікерки команди Трампа пролунали на тлі повідомлень про переговори представників США та Росії в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Як уже згадувалося раніше, українська та американська делегації під час перемовин у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів.

Попри це, найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів України та США — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Офіційний Київ плекає надію на те, що їхні переговори відбудуться у листопаді.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Білому домі стався розкол і почався хаос через позицію щодо України
Команда Трампа досі не обрала чітку позицію
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Посланець Трампа заявив про "успішні" перемовини з командою Путіна
Ден Дрісколл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Росію треба добивати". Військовий Шуклінов закликає Україну до вирішального ривка
Петро Шуклінов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?