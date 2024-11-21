Захаровой приказали молчать об ударе РФ по заводу "Южмаш" межконтинентальной ракетой — видео

Приспешницы Путина Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября позвонили по телефону и приказали молчать о межконтинентальной баллистической ракете. Ее Россия сегодня впервые запустила по Днепру.
Главные тезисы
- Приспешницы Путина молчали о межконтинентальном ударе баллистической ракетой по заводу “Южмаш”.
- Украина оценила действия РФ как угрозу безопасности и стабильности в регионе, указав на использование страны как полигона Россией.
- Использование межконтинентальной баллистической ракеты в атаке вызвало пожары и повреждения на промышленных объектах в Днепре, подтверждая серьезность ситуации.
- Президент Украины выразил обеспокоенность действиями России и подчеркнул необходимость независимости и безопасности страны.
- Экспертизы продолжаются для оценки последствий удара межконтинентальной баллистической ракеты, а президент Зеленский подчеркнул, что РФ использует Украину в своих целях, нарушая международные стандарты.
Захаровой позвонили по телефону и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистики по заводу в Днепре
Как отмечается, 21 ноября Захарова проводила традиционный брифинг для печати и во время него ответила на телефонный звонок.
В частности, неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной баллистической ракеты.
После этого брифинг продолжили в обычном режиме, а Захарова звонок никак не объяснила.
Лишь впоследствии представитель МИД РФ заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.
Армия РФ впервые атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, РС-26 «Рубеж».
Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов. По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.
Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.
Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.
Пострадали предварительно два человека. 57-летнему мужчине помощь была оказана на месте. 42-летняя женщина госпитализирована.
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