Захаровой приказали молчать об ударе РФ по заводу "Южмаш" межконтинентальной ракетой — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Захаровой приказали молчать об ударе РФ по заводу "Южмаш" межконтинентальной ракетой — видео

Захаровой приказали молчать об ударе РФ по заводу "Южмаш" межконтинентальной ракетой — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Приспешницы Путина Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября позвонили по телефону и приказали молчать о межконтинентальной баллистической ракете. Ее Россия сегодня впервые запустила по Днепру.

Главные тезисы

  • Приспешницы Путина молчали о межконтинентальном ударе баллистической ракетой по заводу “Южмаш”.
  • Украина оценила действия РФ как угрозу безопасности и стабильности в регионе, указав на использование страны как полигона Россией.
  • Использование межконтинентальной баллистической ракеты в атаке вызвало пожары и повреждения на промышленных объектах в Днепре, подтверждая серьезность ситуации.
  • Президент Украины выразил обеспокоенность действиями России и подчеркнул необходимость независимости и безопасности страны.
  • Экспертизы продолжаются для оценки последствий удара межконтинентальной баллистической ракеты, а президент Зеленский подчеркнул, что РФ использует Украину в своих целях, нарушая международные стандарты.

Захаровой позвонили по телефону и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистики по заводу в Днепре

Как отмечается, 21 ноября Захарова проводила традиционный брифинг для печати и во время него ответила на телефонный звонок.

В частности, неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной баллистической ракеты.

Наши удары баллистическими ракетами по "Южмашу", о чем начали говорить, не комментируем, — сказал муж Захаровой.

После этого брифинг продолжили в обычном режиме, а Захарова звонок никак не объяснила.

Лишь впоследствии представитель МИД РФ заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.

Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел во время брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет, — заявила приспешница Путина.

Армия РФ впервые атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой

21 ноября РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, РС-26 «Рубеж».

Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов. По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.

Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической . Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой, сообщил Владимир Зеленский.

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.

Пострадали предварительно два человека. 57-летнему мужчине помощь была оказана на месте. 42-летняя женщина госпитализирована.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
Воздушные Силы ВСУ
Армия РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой — появилось видео атаки
Удар РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой — появилось видео атаки
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подтвердил атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой
Владимир Зеленский
Зеленский подтвердил атаку РФ по Днепру межконтинентальной баллистикой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?