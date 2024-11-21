Захаровой приказали молчать об ударе РФ по заводу "Южмаш" межконтинентальной ракетой — видео

Приспешницы Путина Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября позвонили по телефону и приказали молчать о межконтинентальной баллистической ракете. Ее Россия сегодня впервые запустила по Днепру.

Захаровой позвонили по телефону и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистики по заводу в Днепре

Как отмечается, 21 ноября Захарова проводила традиционный брифинг для печати и во время него ответила на телефонный звонок.

В частности, неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной баллистической ракеты.

Наши удары баллистическими ракетами по "Южмашу", о чем начали говорить, не комментируем, — сказал муж Захаровой. Поделиться

После этого брифинг продолжили в обычном режиме, а Захарова звонок никак не объяснила.

Лишь впоследствии представитель МИД РФ заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.

Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел во время брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет, — заявила приспешница Путина. Поделиться

Армия РФ впервые атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой

21 ноября РФ впервые применила для атаки межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, РС-26 «Рубеж».

Ее масса 40-50 тонн и она предназначена в первую очередь для доставки ядерных зарядов. По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 км.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-10 — Волгоградская обл.).

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.

Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической . Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой, сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Известно, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.

Также известно, что в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов. В частности, разрушена котельная, выбиты окна.