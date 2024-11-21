Захаровій наказали мовчати про удар РФ по заводу "Південмаш" міжконтинентальною ракетою — відео

Поплічниці Путіна Марії Захаровій під час брифінгу для преси 21 листопада зателефонували й наказали мовчати про міжконтинентальну балістичну ракету. Її Росія сьогодні вперше запустила по Дніпру.
Головні тези:
- Вперше Росія застосувала ракету ймовірно РС-26 “Рубеж" для атаки, що є загрозою і безпекою для стабільності в регіоні.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що РФ використовує Україну як полігон для власних цілей, порушуючи міжнародні стандарти
- Пожежі та пошкодження промислових об’єктів у Дніпрі після атаки свідчать про загрозу безпеці та потребу відповідності населення на подібні ситуації.
Захаровій зателефонували й веліли мовчати про удар міжконтинентальною балістикою по заводу у Дніпрі
Як зазначається, 21 листопада Захарова проводила традиційний брифінг для преси і під час нього відповіла на телефонний дзвінок.
Зокрема невідомий абонент сказав їй не коментувати повідомлення про застосування проти України міжконтинентальної балістичної ракети.
Після цього брифінг продовжили у звичному режимі, а Захарова дзвінок ніяк не пояснила.
Лише згодом представниця МЗС РФ заявила, що жодної інтриги в цій ситуації немає.
Армія РФ вперше атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою
21 листопада РФ вперше застосувала для атаки міжконтинентальну балістичну ракету, ймовірно РС-26 «Рубеж».
Її маса 40-50 тонн і вона призначена насамперед для доставки ядерних зарядів. За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету.
Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.
Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.
Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка — госпіталізована.
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