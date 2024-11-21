Захаровій наказали мовчати про удар РФ по заводу "Південмаш" міжконтинентальною ракетою — відео

Поплічниці Путіна Марії Захаровій під час брифінгу для преси 21 листопада зателефонували й наказали мовчати про міжконтинентальну балістичну ракету. Її Росія сьогодні вперше запустила по Дніпру.

Захаровій зателефонували й веліли мовчати про удар міжконтинентальною балістикою по заводу у Дніпрі

Як зазначається, 21 листопада Захарова проводила традиційний брифінг для преси і під час нього відповіла на телефонний дзвінок.

Зокрема невідомий абонент сказав їй не коментувати повідомлення про застосування проти України міжконтинентальної балістичної ракети.

Наші удари балістичними ракетами по “Південмашу”, про що почали говорити, не коментуємо, — сказав чоловік Захаровій. Поширити

Після цього брифінг продовжили у звичному режимі, а Захарова дзвінок ніяк не пояснила.

Лише згодом представниця МЗС РФ заявила, що жодної інтриги в цій ситуації немає.

Перед брифінгом були запитання у зв'язку із суперечливими матеріалами в інтернеті... Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь надійшла під час брифінгу — МЗС не коментує. Тож інтриги ніякої немає, — заявила поплічниця Путіна. Поширити

Армія РФ вперше атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою

21 листопада РФ вперше застосувала для атаки міжконтинентальну балістичну ракету, ймовірно РС-26 «Рубеж».

Її маса 40-50 тонн і вона призначена насамперед для доставки ядерних зарядів. За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету.

Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін (Володимир Путін, диктатор, — ред.) використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Наразі відомо, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі у місті.

Також відомо, що у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів. Зокрема зруйновано котельню, вибиті вікна.