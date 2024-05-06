Захват какого города Украины станет началом Третьей мировой войны — прогноз министра Италии

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, Третья мировая война может начаться после того, как армия РФ снова приблизится к украинской столице — Киеву.
Союзники Украины не хотят допустить падение Киева
Гвидо Крозетто считает, что если бы российские оккупанты захватили украинскую столицу, это привело бы к драматическому столкновению.
Гвидо Крозетто также признался, что до сих пор питает надежду на то, что Путин не окончательно сошел с ума на фоне захватнической войны против Украины.
Глава Минобороны Италии оценил идею Макрона
По словам Гвидо Крозетто, он и весь официальный Рим не поддерживают идею введения западных войск в Украину, которую предлагает французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон шагнул вперед, и я не знаю, какую пользу он принесет на этом сложнейшем этапе. Это этап, требующий аналитических навыков, рациональности, тактической и дипломатической компетентности, — сказал он.
Министр обращает внимание на то, что это момент, который не имеет подобных прецедентов в новейшей истории.
По его словам, ранее подобные ситуации имели драматические результаты — две мировые войны.
Гвидо Крозетто в очередной раз подчеркнул, что помощь украинскому народу в защите своей территории была самым справедливым способом подтвердить международное право и самым рациональным способом избежать мировой войны.
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