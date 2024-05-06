Захват какого города Украины станет началом Третьей мировой войны — прогноз министра Италии

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, Третья мировая война может начаться после того, как армия РФ снова приблизится к украинской столице — Киеву.

Союзники Украины не хотят допустить падение Киева

Гвидо Крозетто считает, что если бы российские оккупанты захватили украинскую столицу, это привело бы к драматическому столкновению.

И мы получим полное возражение от тех, кто повторяет: "У России тоже есть свои причины и она, по сути, хотела только два региона, где говорят по-русски". К сожалению, я боюсь, что Путину нужна вся Украина, более того, никто нас не уверяет, что он остановится на Украине. Ясно, что он нарушит международный порядок, — подчеркнул глава МО Италии. Поделиться

Гвидо Крозетто также признался, что до сих пор питает надежду на то, что Путин не окончательно сошел с ума на фоне захватнической войны против Украины.

Повторяю, прибытие в Киев бывших советских войск станет абсолютно дестабилизирующим элементом для Европы и мира. И это неизбежно привело бы к столкновению с другими странами, которые бы не приняли российские танки на границе, — предупредил министр. Поделиться

Глава Минобороны Италии оценил идею Макрона

По словам Гвидо Крозетто, он и весь официальный Рим не поддерживают идею введения западных войск в Украину, которую предлагает французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон шагнул вперед, и я не знаю, какую пользу он принесет на этом сложнейшем этапе. Это этап, требующий аналитических навыков, рациональности, тактической и дипломатической компетентности, — сказал он.

Министр обращает внимание на то, что это момент, который не имеет подобных прецедентов в новейшей истории.

По его словам, ранее подобные ситуации имели драматические результаты — две мировые войны.