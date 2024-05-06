Захват какого города Украины станет началом Третьей мировой войны — прогноз министра Италии
Категория
Украина
Дата публикации

Захват какого города Украины станет началом Третьей мировой войны — прогноз министра Италии

Киев
Читати українською
Источник:  Corriere della Sera

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, Третья мировая война может начаться после того, как армия РФ снова приблизится к украинской столице — Киеву.

Союзники Украины не хотят допустить падение Киева

Гвидо Крозетто считает, что если бы российские оккупанты захватили украинскую столицу, это привело бы к драматическому столкновению.

И мы получим полное возражение от тех, кто повторяет: "У России тоже есть свои причины и она, по сути, хотела только два региона, где говорят по-русски". К сожалению, я боюсь, что Путину нужна вся Украина, более того, никто нас не уверяет, что он остановится на Украине. Ясно, что он нарушит международный порядок, — подчеркнул глава МО Италии.

Гвидо Крозетто также признался, что до сих пор питает надежду на то, что Путин не окончательно сошел с ума на фоне захватнической войны против Украины.

Повторяю, прибытие в Киев бывших советских войск станет абсолютно дестабилизирующим элементом для Европы и мира. И это неизбежно привело бы к столкновению с другими странами, которые бы не приняли российские танки на границе, — предупредил министр.

Глава Минобороны Италии оценил идею Макрона

По словам Гвидо Крозетто, он и весь официальный Рим не поддерживают идею введения западных войск в Украину, которую предлагает французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон шагнул вперед, и я не знаю, какую пользу он принесет на этом сложнейшем этапе. Это этап, требующий аналитических навыков, рациональности, тактической и дипломатической компетентности, — сказал он.

Министр обращает внимание на то, что это момент, который не имеет подобных прецедентов в новейшей истории.

По его словам, ранее подобные ситуации имели драматические результаты — две мировые войны.

Гвидо Крозетто в очередной раз подчеркнул, что помощь украинскому народу в защите своей территории была самым справедливым способом подтвердить международное право и самым рациональным способом избежать мировой войны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ бросили в СИЗО ребенка за попытку свержения режима Путина
милиция РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии назвала реальное количество кадыровцев в Украине
Минобороны Британии
кадыровцы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Возвращение украинских мужчин из-за границы. Венгрия озвучила свое решение
Жолт Шемьен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?