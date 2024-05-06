Захоплення якого міста України стане початком Третьої світової війни — прогноз міністра Італії
Категорія
Україна
Дата публікації

Захоплення якого міста України стане початком Третьої світової війни — прогноз міністра Італії

Київ
Джерело:  Corriere della Sera

На переконання глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто, Третя світова війна може початися після того, якщо армія РФ знову наблизиться до української столиці — Києва.

Союзники України не хочуть допустити падіння Києва

Гвідо Крозетто вважає, що якби російські окупанти захопили українську столицю, то це призвело б до драматичного зіткнення.

І ми отримаємо повне заперечення від тих, хто повторює: "У Росії теж є свої причини і вона, по суті, хотіла тільки два регіони, де говорять російською". На жаль, я боюся, що Путіну потрібна вся Україна, ба більше, ніхто нас не запевняє, що він зупиниться на Україні. Ясно, що він має на увазі міжнародний порядок, — підкреслив глава МО Італії.

Гвідо Крозетто також зізнався, що досі плекає надію на те, що Путін не остаточно з’їхав з глузду на тлі загарбницької війни проти України.

Повторюю, прибуття до Києва колишніх радянських військ стане абсолютно дестабілізуючим елементом для Європи і світу. І це неминуче призвело б до зіткнення з іншими країнами, які не прийняли б російські танки на кордоні, — попередив міністр.

Глава Міноборони Італії оцінив ідею Макрона

За словами Гвідо Крозетто, він та весь офіційний Рим не підтримує ідею введення західних військ в Україну, яку пропонує французький лідер Еммануель Макрон.

Макрон зробив крок уперед, і я не знаю, яку користь він принесе на цьому дуже складному етапі. Це етап, який вимагає аналітичних навичок, раціональності, тактичної та дипломатичної компетентності, — сказав він.

Міністр звертає увагу на те, що момент, який не має подібних прецедентів у новітній історії.

За його словами, приклади, що нагадують їх, мали драматичні результати — дві світові війни.

Гвідо Крозетто вкотре наголосив, що допомога українському народу захисті своєї території була найсправедливішим способом підтвердити міжнародне право і найраціональнішим способом уникнути світової війни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ запроторила до СІЗО дитину за спробу повалення режиму Путіна
міліція РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії назвала реальну кількість кадировців в Україні
Міноборони Британії
кадировці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Повернення українських чоловіків з-за кордону. Угорщина озвучила своє рішення
Жолт Шем’єн

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?