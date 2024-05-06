Захоплення якого міста України стане початком Третьої світової війни — прогноз міністра Італії

На переконання глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто, Третя світова війна може початися після того, якщо армія РФ знову наблизиться до української столиці — Києва.

Союзники України не хочуть допустити падіння Києва

Гвідо Крозетто вважає, що якби російські окупанти захопили українську столицю, то це призвело б до драматичного зіткнення.

І ми отримаємо повне заперечення від тих, хто повторює: "У Росії теж є свої причини і вона, по суті, хотіла тільки два регіони, де говорять російською". На жаль, я боюся, що Путіну потрібна вся Україна, ба більше, ніхто нас не запевняє, що він зупиниться на Україні. Ясно, що він має на увазі міжнародний порядок, — підкреслив глава МО Італії. Поширити

Гвідо Крозетто також зізнався, що досі плекає надію на те, що Путін не остаточно з’їхав з глузду на тлі загарбницької війни проти України.

Повторюю, прибуття до Києва колишніх радянських військ стане абсолютно дестабілізуючим елементом для Європи і світу. І це неминуче призвело б до зіткнення з іншими країнами, які не прийняли б російські танки на кордоні, — попередив міністр. Поширити

Глава Міноборони Італії оцінив ідею Макрона

За словами Гвідо Крозетто, він та весь офіційний Рим не підтримує ідею введення західних військ в Україну, яку пропонує французький лідер Еммануель Макрон.

Макрон зробив крок уперед, і я не знаю, яку користь він принесе на цьому дуже складному етапі. Це етап, який вимагає аналітичних навичок, раціональності, тактичної та дипломатичної компетентності, — сказав він.

Міністр звертає увагу на те, що момент, який не має подібних прецедентів у новітній історії.

За його словами, приклади, що нагадують їх, мали драматичні результати — дві світові війни.