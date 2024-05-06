Захоплення якого міста України стане початком Третьої світової війни — прогноз міністра Італії

На переконання глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто, Третя світова війна може початися після того, якщо армія РФ знову наблизиться до української столиці — Києва.
Союзники України не хочуть допустити падіння Києва
Гвідо Крозетто вважає, що якби російські окупанти захопили українську столицю, то це призвело б до драматичного зіткнення.
Гвідо Крозетто також зізнався, що досі плекає надію на те, що Путін не остаточно з’їхав з глузду на тлі загарбницької війни проти України.
Глава Міноборони Італії оцінив ідею Макрона
За словами Гвідо Крозетто, він та весь офіційний Рим не підтримує ідею введення західних військ в Україну, яку пропонує французький лідер Еммануель Макрон.
Макрон зробив крок уперед, і я не знаю, яку користь він принесе на цьому дуже складному етапі. Це етап, який вимагає аналітичних навичок, раціональності, тактичної та дипломатичної компетентності, — сказав він.
Міністр звертає увагу на те, що момент, який не має подібних прецедентів у новітній історії.
За його словами, приклади, що нагадують їх, мали драматичні результати — дві світові війни.
Гвідо Крозетто вкотре наголосив, що допомога українському народу захисті своєї території була найсправедливішим способом підтвердити міжнародне право і найраціональнішим способом уникнути світової війни.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-