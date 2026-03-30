Зеленский анонсировал исторические договоренности о сотрудничестве со странами Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал соглашения со странами Ближнего Востока. Речь идет о стратегическом сотрудничестве и десятилетних договорах.
Главные тезисы
- Зеленский объявил исторические договоренности со странами Ближнего Востока о стратегическом сотрудничестве и десятилетних договорах.
- Соглашения предусматривают сотрудничество в области обороны, энергетики, миллитека и других ключевых направлений.
Зеленский анонсировал новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока
Зеленский рассказал о визитах в Саудовскую Аравию, Объемные Арабские Эмираты, Катар, Иорданию и контакты с другими государствами. Он добавил, что сейчас там все еще находится секретарь СНБО Рустем Умеров.
Президент анонсировал встречи еще с несколькими представителями и отметил стратегические договоренности на много лет вперед.
Он добавил, что Киев заинтересован и в антибаллистической деятельности, с которой, указал он, у страны есть дефицит.
Это и об экспорте, об открытии экспорта. Но о правильном открытии, когда ты знаешь, что действительно продается партнерам система, а не просто перехватчики. Это и линия защиты, софт, и системы РЭБ, то есть системно подходим к этому вопросу.
Он подчеркнул, что все договоренности очень важны для Украины и будут закрепляться юридически. Украинский президент подчеркнул, что "таких договоренностей в этом регионе" у Украины никогда не было.
Зеленский также отметил, что перед Киевом стоят вызовы, связанные с энергетикой и дизелем. Он сообщил, что уже есть договоренности и об энергетической поддержке из стран Залива.
Президент Украины также сообщил о договоренностях с арабскими странами относительно морских дронов. Он рассказал, мог бы украинский опыт разблокировать Ормузский пролив.
По словам Зеленского, страны Ближнего Востока понимают, что у ВСУ получилось "очень продуктивно" разблокировать Черноморский коридор.
Относительно других направлений относительно Ормуза, на мой взгляд, этим занимаются США, мы безусловно всегда готовы помогать партнерам.
