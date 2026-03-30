Зеленский анонсировал исторические договоренности о сотрудничестве со странами Ближнего Востока

Зеленский анонсировал новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока

Зеленский рассказал о визитах в Саудовскую Аравию, Объемные Арабские Эмираты, Катар, Иорданию и контакты с другими государствами. Он добавил, что сейчас там все еще находится секретарь СНБО Рустем Умеров.

Мы сделали очень важный шаг. Мы поделились своей экспертизой, как защищать людей, гражданскую инфраструктуру. Очень благодарны за это лидеры Ближнего Востока. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент анонсировал встречи еще с несколькими представителями и отметил стратегические договоренности на много лет вперед.

Полагаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении милтек и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь безусловно.

Он добавил, что Киев заинтересован и в антибаллистической деятельности, с которой, указал он, у страны есть дефицит.

Это и об экспорте, об открытии экспорта. Но о правильном открытии, когда ты знаешь, что действительно продается партнерам система, а не просто перехватчики. Это и линия защиты, софт, и системы РЭБ, то есть системно подходим к этому вопросу.

Он подчеркнул, что все договоренности очень важны для Украины и будут закрепляться юридически. Украинский президент подчеркнул, что "таких договоренностей в этом регионе" у Украины никогда не было.

Зеленский также отметил, что перед Киевом стоят вызовы, связанные с энергетикой и дизелем. Он сообщил, что уже есть договоренности и об энергетической поддержке из стран Залива.

Президент Украины также сообщил о договоренностях с арабскими странами относительно морских дронов. Он рассказал, мог бы украинский опыт разблокировать Ормузский пролив.

Мы поднимали этот вопрос. потому что оно болезненно и горячо для всего мира, потому что есть энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы делились опытом черноморского коридора, как он работает.

По словам Зеленского, страны Ближнего Востока понимают, что у ВСУ получилось "очень продуктивно" разблокировать Черноморский коридор.