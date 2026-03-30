Зеленський анонсував історичні домовленості про співпрацю з країнами Близького Сходу

Зеленський анонсував нові оборонні угоди з країнами Близького Сходу

Зеленський розповів про візити до Саудівської Аравії, Об'ємних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та контакти з іншими державами. Він додав, що зараз там все ще перебуває секретар РНБО Рустем Умєров.

Ми зробили дуже важливий крок. Ми поділилися своєю експертизою як захищати людей, цивільну інфраструктуру. Дуже вдячні за це лідери Близького Сходу. Володимир Зеленський Президент України

Президент анонсував зустрічі ще з кількома представниками і наголосив на стратегічних домовленостях на багато років вперед.

Вважаю, що це історичні домовленості. Ми домовляємося про стратегічне співробітництво в напрямку мілтек і в інших напрямках. Ми говоримо про десятирічні договори. Це взаємна допомога, безумовно.

Він додав, що Київ зацікавлений і у антибалістичній діяльності, з якою, зауважив він, у країни є дефіцит.

Це і про експорт, про відкриття експорту. Але про правильне відкриття, коли ти знаєш, що дійсно продається партнерам система, а не просто перехоплювачі. Це і лінія захисту, софт, і системи РЕБ, тобто системно підходимо до цього питання.

Він наголосив, що всі домовленості є дуже важливими для України і будуть закріплюватися юридично. Український президент підкреслив, що "таких домовленостей в цьому регіоні" в України ніколи не було.

Зеленський також зазначив, що перед Києвом стоять виклики, пов'язані з енергетикою та з дизелем. Він повідомив, що вже є домовленості і про енергетичну підтримку з країн Затоки.

Президент України також повідомив про домовленості з арабськими країнами щодо морських дронів. Він розповів, чи міг би український досвід розблокувати Ормузьку протоку.

Ми підіймали це питання. тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза. Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Ми ділилися досвідом чорноморського коридору, як він функціонує.

За словами Зеленського, країни Близького Сходу розуміють, що у ЗСУ вийшло "дуже продуктивно" розблокувати Чорноморський коридор.