Зеленський анонсував історичні домовленості про співпрацю з країнами Близького Сходу

Президент України Володимир Зеленський анонсував угоди з країнами Близького Сходу. Йдеться про стратегічне співробітництво та десятирічні договори.
Головні тези:
- Зеленський оголосив історичні домовленості з країнами Близького Сходу щодо стратегічного співробітництва та десятирічних договорів.
- Угоди передбачають співпрацю в галузі оборони, енергетики, мілітеку та інших ключових напрямках.
Зеленський анонсував нові оборонні угоди з країнами Близького Сходу
Зеленський розповів про візити до Саудівської Аравії, Об'ємних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та контакти з іншими державами. Він додав, що зараз там все ще перебуває секретар РНБО Рустем Умєров.
Президент анонсував зустрічі ще з кількома представниками і наголосив на стратегічних домовленостях на багато років вперед.
Він додав, що Київ зацікавлений і у антибалістичній діяльності, з якою, зауважив він, у країни є дефіцит.
Це і про експорт, про відкриття експорту. Але про правильне відкриття, коли ти знаєш, що дійсно продається партнерам система, а не просто перехоплювачі. Це і лінія захисту, софт, і системи РЕБ, тобто системно підходимо до цього питання.
Він наголосив, що всі домовленості є дуже важливими для України і будуть закріплюватися юридично. Український президент підкреслив, що "таких домовленостей в цьому регіоні" в України ніколи не було.
Зеленський також зазначив, що перед Києвом стоять виклики, пов'язані з енергетикою та з дизелем. Він повідомив, що вже є домовленості і про енергетичну підтримку з країн Затоки.
Президент України також повідомив про домовленості з арабськими країнами щодо морських дронів. Він розповів, чи міг би український досвід розблокувати Ормузьку протоку.
За словами Зеленського, країни Близького Сходу розуміють, що у ЗСУ вийшло "дуже продуктивно" розблокувати Чорноморський коридор.
Щодо інших напрямків, щодо Ормузу, на мій погляд, цим займаються США, ми безумовно завжди готові допомагати партнерам.
