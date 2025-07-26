Зеленский анонсировал месть России за массированную атаку на Украину

Утром 26 июля глава государства Владимир Зеленский публично отреагировал на новую массированную комбинированную атаку России на мирные города и села Украины. Он ясно дал понять, что страна-агрессорка вскоре получит мощный ответ на свой террор.

Зеленский прокомментировал новую атаку России

По словам главы государства, он заслушал утренние доклады министра внутренних дел и военных.

Ночью российские оккупанты совершили комбинированную атаку. Враг использовал ракеты, в частности баллистику, а также дроны.

Под удары армии РФ снова попали Сумщина, Харьковщина и Днепровщина.

Спасатели сразу отреагировали. Я благодарен за эту постоянную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, тоже есть погибшие. Мои соболезнования. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, точно не может быть тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.

Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская война имеет для них реальные последствия, — приказал глава государства. Поделиться

По убеждению Владимира Зеленского, точность украинских дронов, ежедневный характер украинских ответов — это один из аргументов, которые точно приблизят мир.