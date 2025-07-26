Зеленский анонсировал месть России за массированную атаку на Украину

Утром 26 июля глава государства Владимир Зеленский публично отреагировал на новую массированную комбинированную атаку России на мирные города и села Украины. Он ясно дал понять, что страна-агрессорка вскоре получит мощный ответ на свой террор.
Главные тезисы
- На этот раз от ударов России больше всего пострадали Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.
- Российские военные предприятия, логистика, аэропорты скоро ощутят злость Украины.
Зеленский прокомментировал новую атаку России
По словам главы государства, он заслушал утренние доклады министра внутренних дел и военных.
Ночью российские оккупанты совершили комбинированную атаку. Враг использовал ракеты, в частности баллистику, а также дроны.
Под удары армии РФ снова попали Сумщина, Харьковщина и Днепровщина.
Как отметил украинский лидер, точно не может быть тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.
По убеждению Владимира Зеленского, точность украинских дронов, ежедневный характер украинских ответов — это один из аргументов, которые точно приблизят мир.
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