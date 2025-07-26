Зеленський анонсував помсту Росії за масовану атаку на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував помсту Росії за масовану атаку на Україну

Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував нову атаку Росії

Вранці 26 липня глава держави Володимир Зеленський публічно відреагував на нову масовану комбіновану атаку Росії на мирні міста та села України. Він чітко дав зрозуміти, що країна-агресорка незабаром отримає потужну відповідь на свій терор.

Головні тези:

  • Цього разу від ударів Росії найбільше постраждали Сумська, Харківська та Дніпропетровська області.
  • Російські військові підприємства, логістика, аеропорти незабаром відчують злість України.

Зеленський прокоментував нову атаку Росії

За словами глави держави, він заслухав ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових.

Вночі російські окупанти здійснили комбіновану атаку. Ворог використав ракети, зокрема балістику, а також дрони.

Під удари армії РФ знову потрапили Сумщина, Харківщина та Дніпровщина.

Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують.

Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки, — наказав глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, влучність українських дронів, щоденний характер українських відповідей — це один з тих аргументів, які точно наблизять мир.

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