Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции за агрессию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся новые санкционные решения против России и тех, кто помогает ей обходить санкции.
Главные тезисы
- Украина готовит новые санкции против России и тех, кто помогает ей.
- Канада готовит пакт санкций против РФ.
Украина готовит новые санкции против граждан РФ и Китая — Зеленский
Зеленский анонсировал новые санкции против РФ и Китая.
Также, по словам Зеленского, Украина готовит санкционные шаги против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорифификации российской агрессии.
Готовится новый санкционный пакет Канады — спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы скоро.
