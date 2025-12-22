Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции за агрессию против Украины
Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции за агрессию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся новые санкционные решения против России и тех, кто помогает ей обходить санкции.

Главные тезисы

  • Украина готовит новые санкции против России и тех, кто помогает ей.
  • Канада готовит пакт санкций против РФ.

Украина готовит новые санкции против граждан РФ и Китая — Зеленский

Зеленский анонсировал новые санкции против РФ и Китая.

Готовим к концу этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и помогающих российской агрессии. Будет, по меньшей мере, один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая.

Также, по словам Зеленского, Украина готовит санкционные шаги против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорифификации российской агрессии.

Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача — чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов.

Готовится новый санкционный пакет Канады — спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы скоро.

