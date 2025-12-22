Зеленський анонсував нові антиросійські санкції за агресію проти України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються нові санкційні рішення проти Росії та тих, хто допомагає їй обходити санкції.

Головні тези:

  • Україна готує нові санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає.
  • Канада також готує пакт санкцій проти РФ.

Україна готує нові санкції проти громадян РФ і Китаю — Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ та Китаю.

Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також, за словами Зеленського, Україна готує санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.

Працюємо з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання — щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

Готується також новий санкційний пакет Канади — дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази — незабаром.

