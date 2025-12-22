Зеленський анонсував нові антиросійські санкції за агресію проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються нові санкційні рішення проти Росії та тих, хто допомагає їй обходити санкції.
Головні тези:
- Україна готує нові санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає.
- Канада також готує пакт санкцій проти РФ.
Україна готує нові санкції проти громадян РФ і Китаю — Зеленський
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ та Китаю.
Також, за словами Зеленського, Україна готує санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.
Готується також новий санкційний пакет Канади — дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази — незабаром.
