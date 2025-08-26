Зеленский анонсировал обновление правил пересечения государственной границы

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во вторник, 26 августа, Кабинет министров Украины обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.
- Президент добавил, что уже согласованы все детали с военным командованием.
Зеленский анонсировал важные изменения
С заявлением на этот счет глава государства выступил после доклада премьер-министра Юлии Свириденко.
Кроме того, указано, что он также обсудил с Юлией Свириденко вопросы сотрудничества с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продления грантовой помощи для закупки природного газа.
Владимир Зеленский также добавил, что Украина очень ценит поддержку Норвегии.
Еще один вопрос, который поднимался на встрече, расширение программы "Восстановление".
Также недавно стало известно, что правительство направило в Раду законопроект о введении в Украине уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия военного положения.
Что важно понимать, речь идет о штрафе в 119 тысяч и заключении на срок до 3 лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-