Зеленский анонсировал обновление правил пересечения государственной границы
Категория
Украина
Дата публикации

Владимир Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во вторник, 26 августа, Кабинет министров Украины обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.
  • Президент добавил, что уже согласованы все детали с военным командованием.

С заявлением на этот счет глава государства выступил после доклада премьер-министра Юлии Свириденко.

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время должны заработать соответствующие возможности.

Владимир Зеленский

Кроме того, указано, что он также обсудил с Юлией Свириденко вопросы сотрудничества с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продления грантовой помощи для закупки природного газа.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина очень ценит поддержку Норвегии.

Еще один вопрос, который поднимался на встрече, расширение программы "Восстановление".

Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали, — добавил Владимир Зеленский.

Также недавно стало известно, что правительство направило в Раду законопроект о введении в Украине уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия военного положения.

Что важно понимать, речь идет о штрафе в 119 тысяч и заключении на срок до 3 лет.

