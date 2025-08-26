Зеленський анонсував оновлення правил перетину державного кордону

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у вівторок, 26 серпня Кабінет міністрів України оновить правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Зеленський анонсував важливі зміни

З заявою з цього приводу глава держави виступив після доповіді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що він також обговорив з Юлією Свириденко питання співпраці з Норвегією у межах підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Володимир Зеленський також додав, що Україна дуже цінує підтримку Норвегії.

Ще одне питання, яке порушувалось на зустрічі, розширення програми "єВідновлення".

Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Також нещодавно стало відомо, що уряд подав до Ради законопроєкт про введення в Україні кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану.