Зеленский анонсировал ряд новых решений для противодействия агрессии РФ

На фоне заявлений России о намерениях не прекращать агрессию украинские власти приняли ряд новых решений, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку предоставлены новые поручения.
Главные тезисы
- Президент Зеленский анонсировал новые решения в ответ на намерения агрессии со стороны России.
- Поддержка производства украинских дронов стала одним из шагов в укреплении обороноспособности страны.
- Планируются кадровые изменения в дипломатическом корпусе для увеличения украинского потенциала в международных отношениях.
Путин абсолютно откровенно хочет всю Украину — Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
Власти Путина, подчеркнул он, «заканчиваются там, где заканчиваются возможности российских убийц».
Зеленский подчеркнул: Украина будет защищаться, и каждому в мире нужно определяться.
По его словам, речь идет, в частности, о новых международных мерах по «действительно ощутимым международным санкциям против России», об усилении всей санкционной работы непосредственно в Украине — работы внутренней, чтобы каждый, кто до сих пор помогает стране-агрессорке, каким-либо образом с ней сотрудничает, сохраняет бизнесы на захваченной территории, чтобы каждый почувствовал, что это абсолютно преступный.
Больше ресурсов, как анонсировал глава государства, будет направлено в производство украинских дронов всех типов — от дипстрайков до конкретной защиты от русских ног на фронте.
Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности, в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то через месяц — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — сделаем выводы по этой трансформации.
Июнь, по его словам, является месяцем особых мер ради нового давления на Россию, чтобы усложнить ей ситуацию, а значит упростить Украине путь к миру.
Детали сегодняшних поручений главе СБУ, добавил Президент, непубличны. Отдельно будут решения Совета национальной безопасности и обороны, подготовка этих решений уже начата.
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