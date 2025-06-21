Зеленский анонсировал ряд новых решений для противодействия агрессии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал ряд новых решений для противодействия агрессии РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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На фоне заявлений России о намерениях не прекращать агрессию украинские власти приняли ряд новых решений, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку предоставлены новые поручения.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский анонсировал новые решения в ответ на намерения агрессии со стороны России.
  • Поддержка производства украинских дронов стала одним из шагов в укреплении обороноспособности страны.
  • Планируются кадровые изменения в дипломатическом корпусе для увеличения украинского потенциала в международных отношениях.

Путин абсолютно откровенно хочет всю Украину — Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Путин вчера устроил бенефис, в том числе и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он совершенно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, он так же сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то еще о ногах русских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Власти Путина, подчеркнул он, «заканчиваются там, где заканчиваются возможности российских убийц».

Зеленский подчеркнул: Украина будет защищаться, и каждому в мире нужно определяться.

Мы со своей стороны в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, заявляющих, что не собираются останавливаться.

По его словам, речь идет, в частности, о новых международных мерах по «действительно ощутимым международным санкциям против России», об усилении всей санкционной работы непосредственно в Украине — работы внутренней, чтобы каждый, кто до сих пор помогает стране-агрессорке, каким-либо образом с ней сотрудничает, сохраняет бизнесы на захваченной территории, чтобы каждый почувствовал, что это абсолютно преступный.

Больше ресурсов, как анонсировал глава государства, будет направлено в производство украинских дронов всех типов — от дипстрайков до конкретной защиты от русских ног на фронте.

Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности, в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то через месяц — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — сделаем выводы по этой трансформации.

Июнь, по его словам, является месяцем особых мер ради нового давления на Россию, чтобы усложнить ей ситуацию, а значит упростить Украине путь к миру.

Детали сегодняшних поручений главе СБУ, добавил Президент, непубличны. Отдельно будут решения Совета национальной безопасности и обороны, подготовка этих решений уже начата.

И фактически в ежедневном режиме будем информировать, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей.

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