Зеленський анонсував низку нових рішень для протидії агресії РФ

На тлі заяв Росії про наміри не припиняти агресію українська влада ухвалила низку нових рішень, голові Служби безпеки України Василю Малюку надані нові доручення.
Головні тези:
- Володимир Зеленський заявив про наміри Росії агресувати проти України та інших країн, і підкреслив необхідність міжнародних санкцій проти РФ.
- Україна ухвалила нові рішення, спрямовані на посилення обороноздатності та внутрішню стійкість країни у контексті російської агресії.
- Одним з напрямків реакції у владі стала підтримка виробництва українських дронів для захисту від російської агресії на фронті.
Путін абсолютно відверто хоче всю Україну — Зеленський
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
Влада Путіна, підкреслив він, «закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць».
Зеленський наголосив: Україна захищатиметься, і кожному у світі треба визначатися.
За його словами, ідеться, зокрема, про нові міжнародні заходи задля «дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії», про посилення всієї санкційної роботи безпосередньо в Україні — роботи внутрішньої, щоб кожен, хто досі допомагає країні-агресорці, будь-яким чином з нею співпрацює, зберігає бізнеси на захопленій території, — щоб кожен відчув, що це абсолютно злочинна діяльність.
Більше ресурсів, як анонсував глава держави, буде направлено у виробництво українських дронів усіх типів — від дипстрайків до конкретного захисту від «російських ніг» на фронті.
Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації.
Червень, за його словами, є місяцем особливих заходів заради нового тиску на Росію, щоб ускладнити їй ситуацію, а отже, спростити Україні шлях до миру.
Деталі сьогоднішніх доручень голові СБУ, додав Президент, є непублічними. Окремо будуть рішення Ради національної безпеки і оборони, підготовка цих рішень уже розпочата.
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