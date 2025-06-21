Зеленський анонсував низку нових рішень для протидії агресії РФ

Путін абсолютно відверто хоче всю Україну — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, — він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Володимир Зеленський Президент України

Влада Путіна, підкреслив він, «закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць».

Зеленський наголосив: Україна захищатиметься, і кожному у світі треба визначатися.

Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись. Поширити

За його словами, ідеться, зокрема, про нові міжнародні заходи задля «дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії», про посилення всієї санкційної роботи безпосередньо в Україні — роботи внутрішньої, щоб кожен, хто досі допомагає країні-агресорці, будь-яким чином з нею співпрацює, зберігає бізнеси на захопленій території, — щоб кожен відчув, що це абсолютно злочинна діяльність.

Більше ресурсів, як анонсував глава держави, буде направлено у виробництво українських дронів усіх типів — від дипстрайків до конкретного захисту від «російських ніг» на фронті.

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць — в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами — зробимо висновки щодо цієї трансформації.

Червень, за його словами, є місяцем особливих заходів заради нового тиску на Росію, щоб ускладнити їй ситуацію, а отже, спростити Україні шлях до миру.

Деталі сьогоднішніх доручень голові СБУ, додав Президент, є непублічними. Окремо будуть рішення Ради національної безпеки і оборони, підготовка цих рішень уже розпочата.