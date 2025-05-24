Зеленский анонсировал третий этап обмена военнопленными — когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал третий этап обмена военнопленными — когда именно

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 мая состоится третий этап обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".

Главные тезисы

  • Президент Украины объявил о третьем этапе обмена военнопленными “1000 на 1000”, намеченном на 25 мая.
  • Обмен военнопленными является важным шагом в разрешении конфликта на востоке Украины.
  • Целью инициативы является освобождение всех украинских граждан, находящихся в военном плену в России.

25 мая состоится третий обмен военнопленными

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Завтра — третий этап. Должны уволить в эти дни тысячу наших людей. Но задача — уволить абсолютно всех, кто сейчас содержится в России, и эта задача общая для наших исследований, для наших дипломатов, для всего нашего государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский акцентировал, что эта задача непростая, но ее нужно реализовать.

Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.

И это для нас действительно очень важно, чтобы наши партнеры — каждый лидер, каждое государство — поддерживали нас в этой сложной работе.

Напомним, 23 мая в рамках обмена "1000 на 1000" в Украину вернулись 390 пленных.

24 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что из российского плена вернулись еще 307 украинских военных.

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