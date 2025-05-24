Зеленский анонсировал третий этап обмена военнопленными — когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 мая состоится третий этап обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".

25 мая состоится третий обмен военнопленными

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Завтра — третий этап. Должны уволить в эти дни тысячу наших людей. Но задача — уволить абсолютно всех, кто сейчас содержится в России, и эта задача общая для наших исследований, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский акцентировал, что эта задача непростая, но ее нужно реализовать.

Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.

И это для нас действительно очень важно, чтобы наши партнеры — каждый лидер, каждое государство — поддерживали нас в этой сложной работе.

Напомним, 23 мая в рамках обмена "1000 на 1000" в Украину вернулись 390 пленных.