Зеленский анонсировал третий этап обмена военнопленными — когда именно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 мая состоится третий этап обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
Главные тезисы
- Президент Украины объявил о третьем этапе обмена военнопленными “1000 на 1000”, намеченном на 25 мая.
- Обмен военнопленными является важным шагом в разрешении конфликта на востоке Украины.
- Целью инициативы является освобождение всех украинских граждан, находящихся в военном плену в России.
25 мая состоится третий обмен военнопленными
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.
Зеленский акцентировал, что эта задача непростая, но ее нужно реализовать.
Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.
И это для нас действительно очень важно, чтобы наши партнеры — каждый лидер, каждое государство — поддерживали нас в этой сложной работе.
Напомним, 23 мая в рамках обмена "1000 на 1000" в Украину вернулись 390 пленных.
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